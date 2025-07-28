'Забыл' задекларировать 54 млн грн: НАБУ расследует приобретение львовским судьей Романюком исторической 'виллы Мюллера'

Судья Львовского апелляционного суда Михаил Романюк подозревается в незаконном обогащении. Национальное антикоррупционное бюро выясняет, как семья судьи получила в собственность историческую виллу "Мюллера" во Львове (ул. Квитневая, 6), стоимость которой превышает 54 миллиона гривен.

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Этот незадекларированный элитный особняк, в прошлом – памятник архитектуры местного значения, занимает площадь в 500 квадратных метров и включает 17 комнат и пять санузлов. Пресс-служба НАБУ сообщила "СтопКору", что досудебное расследование в рамках уголовного производства №52024000000000533 начато 11 октября 2024 года.

Журналисты-расследователи установили, что вилла "Мюллера" ранее принадлежала Национальному университету "Львовская политехника", но здание вывели из государственной собственности. Сначала, по данным СМИ, его передали в аренду общественной организации под названием "Миссия добра" (о деятельности которой почти ничего неизвестно). А дальше, по меньшей мере с 2022 года, оно оказалось в руках родственников судьи Романюка, в частности, друга и отца. В декларациях эта собственность не указана.

Кроме этого, здание отреставрировали, и на это могли пойти сотни тысяч долларов. Это также вызывает вопросы относительно источников происхождения средств и объемов расходов, которые не отражены в официальной отчетности.

Как выглядела вилла "Мюллера" раньше:

В ежегодной декларации судьи Львовского апелляционного суда Романюка Михаила Феодосиевича за 2024 год (документ опубликован в конце марта 2025 года) указано только две квартиры, одно нежилое помещение и гараж. И – ни одного упоминания о доме на улице Квитневой, 6.

Официально Романюк владеет лишь 25% квартиры на 62,60 квадратных метров во Львове (по 37,50% имеют его брат и отец).

Другой задекларированной квартирой в том же городе на 173 "квадратов" владеет Елена Романюк, его жена. Это жилье досталось женщине от бабушки. Сама же бабушка приобрела квартиру незадолго до передачи внучке за 45 530 гривен, передает портал PROSUD.

Также в собственности Елены Романюк есть нежилое помещение на 38,8 "квадратов", приобретенное за 270 000 гривен. По адресу расположен городской торговый центр.

На Михаила Романюка оформлен еще гараж, но другой недвижимостью он, согласно его декларации, якобы не владеет.

Нет у судьи и собственной машины. Официально он пользуется авто жены (Mercedes-Benz GL 350 2011 года выпуска), а также Mercedes-Benz GLK300 2010 года, оформленным на родственницу Галину Лесную.

Романюк Михаил Феодосиевич работает во Львовском апелляционном суде с октября 2019 года. Перед этим (с декабря 2010 года) он работал судьей апелляционного суда Львовской области.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Украине направили в суд дело касательно незаконного обогащения на 72 миллиона гривен, фигурантом которого является действующий глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко. По поручению прокурора Специализированной антикоррупционная прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро открыли материалы дела стороне защиты. Чиновник ранее получил подозрение в недекларировании имущества, в частности 21 объекта недвижимости и шикарного авто.

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