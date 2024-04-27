Какую пенсию можно будет получить с зарплатой в 10 тысяч гривен: цифра удивит

В Украине с зарплатой в 10 тыс. грн и с 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию, размер которой составляет всего 2818,8 грн. Размер выплаты зависит от нескольких характеристик.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, согласно последним данным ПФУ, в Украине средняя зарплата, по которой заплатили единый соцвзнос, составляет 16 836 грн. Соотношение 10 тыс. грн к указанной зарплате составляет 0,59.

Таким образом, учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41 грн), 35 лет стажа и соотношение 10 тыс. грн к средней зарплате, размер будущей выплаты составит 2 818,8 грн.

Среди пенсионеров около 2,7 млн тех, кто продолжает работать. Они в среднем получают выплату в 6 тыс. грн. Всего пенсию получают 10,1 млн человек. Из них наибольшее количество (2,6 млн) получают пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн украинцев.

Итак, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты в размере до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн пенсионеров.

Отметим, что эффективная пенсионная система может предоставить возможность работающему получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Международная организация труда рекомендует: минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от привычного заработка.

Украина, к сожалению, эту норму выполняет только по отдельным льготным категориям (например, судьи могут получать 80% зарплаты на пенсии) или по отношению к самым бедным. Украинец со средней зарплатой и стажем в 35 лет на заслуженном отдыхе получает пенсию, размер которой меньше 30% привычного дохода.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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