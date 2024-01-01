Украинцам пересчитали пенсии: кому будут с 1 января платить на тысячи гривен больше

В Украине с 1 января пересчитали пенсии. Повышение коснется тех украинцев, чьи выплаты привязаны к минимальной зарплате, а также прожиточному минимуму.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, максимальную пенсию, которую получают украинцы с высокими зарплатами, некоторые военные в отставке и т. д., увеличат на 2,6 тыс. грн: с 20 930 до 23 610 грн.

Минимальная пенсия, которую получают украинцы с небольшим стажем или те, кто имел невысокие зарплаты (около минимальной), вырастет с 1 января с 2093 до 2361 грн, то есть на 268 грн.

которую получают украинцы с небольшим стажем или те, кто имел невысокие зарплаты (около минимальной), вырастет с 1 января с 2093 до 2361 грн, то есть на 268 грн. Доплаты за стаж сверх нормы. Норма составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. За каждый год, превышающий указанный период, можно получать 1% прожиточного минимума. Сейчас это 20,9 грн, а со следующего года – 26,8 грн.

Норма составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. За каждый год, превышающий указанный период, можно получать 1% прожиточного минимума. Сейчас это 20,9 грн, а со следующего года – 26,8 грн. Также повысят гарантии для пенсионеров, достигших 65 лет и выполнивших требования по стажу. По закону размер их пенсии должен составлять не менее 40% минималки. Сейчас это 2680, а с нового года – 2840 грн.

Более существенное повышение пенсий ожидается в марте. Однако детали такого повышения пока неизвестны. Есть и плохая новость – для будущих пенсионеров. Требования для выхода на заслуженный отдых ужесточатся. Сейчас, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь 30 лет стажа, а со следующего года – уже 31 год.

Как результат, часть украинцев будет работать до 63 или даже 65 лет. Как рассказывает OBOZ.UA Лидия Ткаченко, в среднем украинцы, выходящие на пенсию, имеют около 32 лет стажа. Так что для большинства такое ужесточение правил будет неощутимым.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине часть украинцев рискует остаться без пенсий. Речь идет о тех, кто в течение шести месяцев не пользуется своим банковским счетом.

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