Какие услуги Минюста доступны украинцам без реестров и как ими воспользоваться: в министерстве дали разъяснение

Несмотря на масштабную кибератаку на реестры Минюста, украинцы могут пользоваться рядом нотариальных услуг – обратившись к таким специаистам. В частности, обеспечено совершение нотариальных действий без использования и внесения сведений в Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

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Об этом сообщили в самом Министерстве юстиции. Там отметили, что без использования Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей можно осуществить:

регистрацию сведений о завещаниях, внести изменения в них;

отмену завещаний;

регистрацию заведенных наследственных дел, наследственных договоров, внести изменения в них;

расторжение наследственных договоров, их дубликатов;

нотариальное удостоверение доверенностей;

прекращение их действия.

"Нормативно предусмотрено, что определенный законодательством срок для внесения нотариусом сведений в единые и государственные реестры, функционирующие в системе Министерства юстиции, продлевается на подтвержденное государственным предприятием Национальные информационные системы время их ненадлежащего функционирования", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время граждане имеют возможность обратиться к нотариусу за совершением нотариальных действий, не связанных с проверкой сведений, содержащихся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. А также Едином государственном реестре регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

В частности, доступно удостоверение завещания и доверенности. А кроме того:

выдача дубликатов нотариальных документов, хранящихся по делам нотариуса;

удостоверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них;

удостоверение подлинности подписи на документах, в том числе удостоверение подлинности подписи на согласии на выезд ребенка за границу без сопровождения родителя;

удостоверение верности перевода документов с одного языка на другой;

совершение исполнительных надписей.

"Кроме того, обеспечена возможность возбуждения нотариусом наследственного дела по обращению наследника", – отметили в Минюсте.

Что будет с данными украинцев

В то же время, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отметила: в результате российской хакерской атаки на государственные реестры Украины не зафиксировано утечки данных. Вся информация, которая содержится в электронных системах, имеет бэкапы и будет восстановлена, то есть о потере данных речи тоже не идет.

"Я получила информацию от главы Государственной службы спецсвязи и защиты информации, что утечка данных пока не подтверждается", – сказала глава Минюста.

Она уточнила, что пока что реестры находятся на "карантине", проводятся дополнительные проверки. "Самое главное: угрозы потери данных нет, все реестры будут восстановлены. Прошу граждан проявить определенное терпение", – заверила Стефанишина.

При этом Стефанишина подчеркнула: у всех государственных реестров есть бэкап. Информация зарезервирована в полном виде, в котором реестры работали до атаки.

Именно с тем набором данных, который был "записан" до атаки, реестры и вернутся к работе. Проблемы, по словам главы Минюста, могут возникнуть только с данными, которые вносились в течение нескольких часов уже во время самой атаки. По такой информации будут приниматься отдельные решения.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за остановки работы госреестров в приложении и на портале Дія временно недоступны 25 услуг, включая бронирование сотрудников от мобилизации. Также пока невозможно оформить некоторые виды соцпомощи, перерегистрировать авто и т.п.

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