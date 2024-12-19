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В Дії перестали работать 25 услуг: какие функции недоступны и почему

Ксения Капустинская
Экономика
2 минуты
1,3 т.
Дія частично не работает

В приложении и на портале Дія с временно недоступны многие услуги (всего – 25), включая оформление части выплат, открытие-закрытие ФЛП, получение выписок, бронирование сотрудников, перерегистрация авто. Причина – обновление государственных реестров.

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Об этом сообщили в Дії 19 декабря. О времени восстановления работы пока не известно – о нем обещают сообщить дополнительно.

"Из-за обновления государственных реестров в Дії временно не работает часть сервисов. Технические работы проводятся Национальными информационными системами... Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее. Следите за обновлениями в социальных сетях Дії", – говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что Дія не сохраняет личные данные, а только подтягивает информацию из реестров. Поэтому на портале и в приложении временно не работают такие услуги:

  • регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;
  • выдержка из ЕГР;
  • регистрация ООО;
  • переход ООО на модельный устав;
  • строительные услуги;
  • бронирование работников;
  • перерегистрация авто;
  • брак онлайн;
  • актовые записи;
  • регистрация права собственности на имущество;
  • информационная справка по ДРРП;
  • кредиты ВПЛ;
  • помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • помощь при усыновлении ребенка;
  • помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
  • єОселя;
  • уведомление о поврежденном/уничтоженном имуществе;
  • єВідновлення;
  • єВідновлення для бизнеса;
  • сообщение о ремонтных работах;
  • бронирование по сертификату;
  • международный реестр убытков;
  • заявление о браке;
  • выдержки и повторная выдача свидетельств из ГЗАГС.

Ранее в Дії уже сообщали, что с 13 декабря недоступны функции, связанные с дата-центром Государственной миграционной службы (ГМС). В частности:

  • декларирование места жительства;
  • получение выписки о задекларированном месте жительства;
  • информация о задекларированном месте жительства во время шеринга паспортов и вида на жительство через Дію.

В свою очередь, в госпредприятии "Документ" ранее сообщали о приостановлении выдачи и оформления паспортов – как внутренних, так и для поездок за границу. Причина – плановые технические работы по обслуживанию оборудования, обеспечивающего работу Единого государственного демографического реестра (ЕГДР). Услуги не предоставлялись с 13 по 16 декабря, работа систем уже восстановлена.

Как сообщал OBOZ.UA, теперь украинцы могут оформлять пенсионные удостоверения в электронном формате, которые будут доступны в приложении Дія. Для этого нужно подать заявку онлайн через веб-портал Пенсионного фонда, используя пенсионную запись и номер налогоплательщика.

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