В Дії перестали работать 25 услуг: какие функции недоступны и почему

В приложении и на портале Дія с временно недоступны многие услуги (всего – 25), включая оформление части выплат, открытие-закрытие ФЛП, получение выписок, бронирование сотрудников, перерегистрация авто. Причина – обновление государственных реестров.

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Об этом сообщили в Дії 19 декабря. О времени восстановления работы пока не известно – о нем обещают сообщить дополнительно.

"Из-за обновления государственных реестров в Дії временно не работает часть сервисов. Технические работы проводятся Национальными информационными системами... Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее. Следите за обновлениями в социальных сетях Дії", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Дія не сохраняет личные данные, а только подтягивает информацию из реестров. Поэтому на портале и в приложении временно не работают такие услуги:

регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;

выдержка из ЕГР;

регистрация ООО;

переход ООО на модельный устав;

строительные услуги;

бронирование работников;

перерегистрация авто;

брак онлайн;

актовые записи;

регистрация права собственности на имущество;

информационная справка по ДРРП;

кредиты ВПЛ;

помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

помощь при усыновлении ребенка;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу;

єОселя;

уведомление о поврежденном/уничтоженном имуществе;

єВідновлення;

єВідновлення для бизнеса;

сообщение о ремонтных работах;

бронирование по сертификату;

международный реестр убытков;

заявление о браке;

выдержки и повторная выдача свидетельств из ГЗАГС.

Ранее в Дії уже сообщали, что с 13 декабря недоступны функции, связанные с дата-центром Государственной миграционной службы (ГМС). В частности:

декларирование места жительства;

получение выписки о задекларированном месте жительства;

информация о задекларированном месте жительства во время шеринга паспортов и вида на жительство через Дію.

В свою очередь, в госпредприятии "Документ" ранее сообщали о приостановлении выдачи и оформления паспортов – как внутренних, так и для поездок за границу. Причина – плановые технические работы по обслуживанию оборудования, обеспечивающего работу Единого государственного демографического реестра (ЕГДР). Услуги не предоставлялись с 13 по 16 декабря, работа систем уже восстановлена.

Как сообщал OBOZ.UA, теперь украинцы могут оформлять пенсионные удостоверения в электронном формате, которые будут доступны в приложении Дія. Для этого нужно подать заявку онлайн через веб-портал Пенсионного фонда, используя пенсионную запись и номер налогоплательщика.

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