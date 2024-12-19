В Дії перестали работать 25 услуг: какие функции недоступны и почему
В приложении и на портале Дія с временно недоступны многие услуги (всего – 25), включая оформление части выплат, открытие-закрытие ФЛП, получение выписок, бронирование сотрудников, перерегистрация авто. Причина – обновление государственных реестров.
Об этом сообщили в Дії 19 декабря. О времени восстановления работы пока не известно – о нем обещают сообщить дополнительно.
"Из-за обновления государственных реестров в Дії временно не работает часть сервисов. Технические работы проводятся Национальными информационными системами... Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее. Следите за обновлениями в социальных сетях Дії", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Дія не сохраняет личные данные, а только подтягивает информацию из реестров. Поэтому на портале и в приложении временно не работают такие услуги:
- регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;
- выдержка из ЕГР;
- регистрация ООО;
- переход ООО на модельный устав;
- строительные услуги;
- бронирование работников;
- перерегистрация авто;
- брак онлайн;
- актовые записи;
- регистрация права собственности на имущество;
- информационная справка по ДРРП;
- кредиты ВПЛ;
- помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
- помощь при усыновлении ребенка;
- помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
- єОселя;
- уведомление о поврежденном/уничтоженном имуществе;
- єВідновлення;
- єВідновлення для бизнеса;
- сообщение о ремонтных работах;
- бронирование по сертификату;
- международный реестр убытков;
- заявление о браке;
- выдержки и повторная выдача свидетельств из ГЗАГС.
Ранее в Дії уже сообщали, что с 13 декабря недоступны функции, связанные с дата-центром Государственной миграционной службы (ГМС). В частности:
- декларирование места жительства;
- получение выписки о задекларированном месте жительства;
- информация о задекларированном месте жительства во время шеринга паспортов и вида на жительство через Дію.
В свою очередь, в госпредприятии "Документ" ранее сообщали о приостановлении выдачи и оформления паспортов – как внутренних, так и для поездок за границу. Причина – плановые технические работы по обслуживанию оборудования, обеспечивающего работу Единого государственного демографического реестра (ЕГДР). Услуги не предоставлялись с 13 по 16 декабря, работа систем уже восстановлена.
Как сообщал OBOZ.UA, теперь украинцы могут оформлять пенсионные удостоверения в электронном формате, которые будут доступны в приложении Дія. Для этого нужно подать заявку онлайн через веб-портал Пенсионного фонда, используя пенсионную запись и номер налогоплательщика.
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