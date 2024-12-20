Кибератака на реестры Минюста: стало известно, что будет с данными украинцев

В результате российской хакерской атаки на государственные реестры Украины не зафиксировано утечки данных. Вся информация, которая содержится в электронных системах, имеет бэкапы и будет восстановлена, то есть о потере данных речи тоже не идет.

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Об этом заявила министр юстиции Украины Ольга Стефанишина на брифинге 20 декабря. "Я получила информацию от главы Государственной службы спецсвязи и защиты информации, что утечка данных пока не подтверждается", – сказала глава Минюста.

Она уточнила, что пока что реестры находятся на "карантине", проводятся дополнительные проверки. "Самое главное: угрозы потери данных нет, все реестры будут восстановлены. Прошу граждан проявить определенное терпение", – заверила Стефанишина.

Также она объяснила, что у всех государственных реестров есть бэкап. Информация зарезервирована в полном виде, в котором реестры работали до атаки.

Именно с тем набором данных, который был "записан" до атаки, реестры и вернутся к работе. Проблемы, по словам главы Минюста, могут возникнуть только с данными, которые вносились в течение нескольких часов уже во время самой атаки. По такой информации будут приниматься отдельные решения.

Кроме того, события, связанные с реестрами Минюста, не повлияли на другие информационные системы государства. В том числе это касается приложения Дія, которое не хранит данные.

"Вчера (19 декабря. – Ред.) после атаки на госреестры мы связались со смежными госструктурами. Нет угрозы другим информационным ресурсам, но мы обратились ко всем подразделениям, чтобы они предприняли меры по защите. Наверное, именно поэтому Резерв+ взяли вчера определенный карантин, чтобы осуществить дополнительную проверку", – добавила Стефанишина.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за остановки работы госреестров в приложении и на портале Дія временно недоступны 25 услуг, включая бронирование сотрудников от мобилизации. Также пока невозможно оформить некоторые виды соцпомощи, перерегистрировать авто и т.п.

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