Украинцы активно покупают жилье по льготной ипотеке: какие квартиры выбирают чаще всего
Украинцы активно пользуются госпрограммой льготной ипотеки єОселя. При этом покупатели предпочитают оформлять кредиты на жилье на первичном рынке стоимостью до 2,8 млн грн. Чаще всего выбирают небольшие квартиры площадью 45-70 кв. м с одной или двумя комнатами.
Такие данные OBOZ.UA предоставили первый зампредседателя правления "Укрфинжитла" Дмитрий Вербицкий и первая зампредседателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева. Отмечается, что с начала 2025 года 59% недвижимости по єОселі приобретено в новостройках:
- 40% – во введенных в эксплуатацию (первая продажа);
- 19% – в объектах на стадии строительства.
"Сегодня почти 60% жилья, приобретенного по єОселі, – в новостройках. Это свидетельствует не только о мощном спросе, но и о реальной поддержке украинского строительного рынка", – подчеркнул Вербицкий.
По словам Дмитриевой, за первые пять месяцев 2025-го основные характеристики выданных ипотечных кредитов по коммерческим программам на первичном рынке жилья, в том числе по совместным программам с девелоперами, почти не изменились. Так, украинцы выбирают такую недвижимость и условия:
- жилье стоимостью 2,3-2,8 млн грн (до 2 млн грн – 28% квартир);
- первый взнос по кредиту – до 30% стоимости жилья;
- 1-2-комнатные квартиры площадью от 45 до 70 кв. м, при этом 41% – жилье площадью до 50 кв. м.
- срок выплаты кредита – 20 лет (три четверти договоров);
- относительно безопасные регионы: Киев, Киевская область, Львов, Ивано-Франковск, Закарпатье (80% договоров).
С начала 2025 года по госпрограмме выдано 2334 кредита на 4,3 млрд грн. В целом же за 2,5 года работы єОселі оформлено более 17 тыс. кредитов на более чем 28 млрд грн.
Ипотека єОселя: как воспользоваться безопасно
Банкир дала несколько важных советов, как безопасно взять ипотечный кредит на первичное жилье. Прежде всего Дмитриева советует ознакомиться с рядом технических фактов о новостройке, которые можно проверить:
- есть ли у девелопера все разрешительные документы;
- нет ли судебных обременений, протестов общества против строительства;
- активно ли ведутся строительные работы (нет ли простоев);
- придерживается ли девелопер сроков строительства.
Также следует проверить, аккредитованы ли девелопер и/или объект в программе єОселя. А кроме того – выяснить, действуют лисовместные ипотечные программы с банками и какие условия кредитования предлагаются.
"Наличие таких программ – это дополнительная банковская защита для заемщика, независимо от банка, в котором планируется оформить кредит.... Безопасность приобретения жилья на первичном рынке – один из ключевых факторов, мотивирующих заемщика", – подытожила Дмитриева.
єОселя: какие условия льготной ипотеки
Программа єОселя была запущена в октябре 2022 года. Она позволяет украинцам купить жилье в кредит со сроком выплаты до 20 лет и под 7% (для льготных категорий, в частности, военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых – 3%).
Ставка минимального первоначального взноса составляет 20%, но для молодежи (в возрасте до 25 лет) этот порог снизили до 10% стоимости жилья. Принять участие в программе может любой, кто отвечает следующим требованиям:
- возраст: старше 18 лет на момент оформления кредита и не более 70 лет на момент его погашения;
- отсутствие собственного жилья;
- если жилье есть, его площадь не должна быть больше 52,5 кв. м (+21 кв. м на каждого следующего члена семьи) или оно должно быть расположено в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории;
- официальный доход должен быть достаточным для регулярной оплаты ежемесячного взноса по ипотеке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время НБУ настаивает на пересмотре єОселі. Регулятор считает, что нынешние условия программы делают льготную ипотеку слишком дорогой для государственного бюджета.
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