Украинцам планируют изменить правила ипотечной программы: что не устраивает НБУ в єОселі

НБУ (Национальный банк Украины) настаивает на пересмотре ипотечной программы єОселя, поскольку ее нынешние условия не позволяют масштабировать ипотеку и делают ее слишком дорогой для бюджета. Ключевой целью изменений должно стать создание благоприятных условий для рыночного ипотечного кредитования с привлечением коммерческих банков и минимизацией непосредственного участия государства в выдаче кредитов.

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Об этом на первом Форуме доступной ипотеки сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Она подчеркнула, что программа является важным социальным инструментом, но для развития рынка ипотеки в Украине ее параметры нуждаются в изменениях.

Рожкова подчеркнула, что нынешние условия єОселя не позволяют масштабировать ипотечное кредитование, поскольку бюджетные ограничения не позволяют обеспечить доступное жилье для широкого круга граждан. В то же время она отметила, что банковская система в Украине сейчас чрезвычайно ликвидна, но коммерческие банки не могут конкурировать с государственной программой, которая предлагает кредиты по значительно более низким, нерыночным ставкам.

"У нас прекрасная программа, но для массовой рыночной ипотеки ее недостаточно. Нам нужно изменить параметры программы, чтобы сделать ее дешевле для бюджета и более эффективной для рынка", - подчеркнула Рожкова.

Во многих странах действуют государственные программы поддержки ипотеки, но их модели значительно отличаются. Наиболее успешны те, где государство не выступает прямым кредитором, а создает благоприятные условия для рыночного ипотечного кредитования. В таких случаях государство компенсирует часть процентной ставки для определенных категорий граждан, а не предоставляет кредиты напрямую.

"Государство должно создавать условия для развития рыночной ипотеки, а для категорий граждан, которым трудно получить доступное кредитование, применять механизм компенсации процентных ставок", – пояснила замглавы НБУ.

Рожкова также отметила, что в Украине еще не сложились полноценные рыночные условия для развития ипотеки, но это вопрос времени. Она привела пример Польши, где средняя ставка по ипотечным кредитам составляет 4-4,5%, тогда как по программе есть поселок в Украине они колеблются в пределах 3-7%. По ее прогнозам, украинская банковская система не сможет добиться таких ставок на коммерческом уровне в ближайшие пять лет без дополнительных реформ.

Для эффективного функционирования программы необходимы законодательные изменения. В частности, речь идет о принятии закона об оценке имущества, закона о секьюритизации, имплементации Европейской ипотечной директивы и создании механизма rent-to-own (аренда с правом выкупа).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменили правила начисления субсидий для переселенцев: теперь при расчете дохода не учитываются субсидии на аренду жилья, но получаемые семьей алименты будут добавляться к доходу. Также в случае назначения субсидии будет учитываться денежное довольствие военнослужащих после уплаты военного сбора.

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