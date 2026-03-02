"Ковер из денег" и драгоценности: в Украине разоблачили врачей, которые нажили миллион на продаже справок об инвалидности

В Виннице разоблачили семейного врача и заведующую отделением больницы, которых подозревают в изготовлении фиктивных документов для оформления инвалидности за взятки. Во время обысков у них изъяли почти 1 млн грн, более 220 тыс. долларов, евро, ювелирные изделия и черновые записи, дело расследуется по нескольким статьям УКУ.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины. Речь идет о семейном враче частной клиники и заведующей отделением одной из городских больниц. По версии следствия, они действовали совместно, изготавливая фиктивные медицинские документы и получая за это значительные суммы денег.

Следователи установили, что семейный врач принимала граждан, которые стремились оформить инвалидность, даже не имея для этого реальных медицинских оснований. Далее таких "пациентов" она направляла на якобы стационарное лечение к заведующей больничного отделения. На самом деле лечение было формальным или вообще не проводилось, а вся документация создавалась лишь "на бумаге".

За один полный пакет документов для установления II группы инвалидности подозреваемые, по данным следствия, получали тысячи долларов. Правоохранители задокументировали факт передачи 4 600 долларов США за оформление таких документов.

В феврале обеих врачей задержали. Во время обысков по месту работы и жительства правоохранители обнаружили значительные суммы наличных и другие ценности, которые, вероятно, являются результатом незаконной деятельности. В частности, было изъято:

956 тысяч гривен наличными;

221 тысячу долларов США;

5 740 евро;

87 единиц ювелирных изделий;

черновые записи с именами людей и суммами средств, которые могли передаваться за "услуги".

По версии следствия, эти записи могут свидетельствовать о системном характере коррупционной схемы и наличии значительно большего количества клиентов. Прокуроры сообщили подозреваемым о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за составление и выдачу заведомо ложных документов, вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору, а также за получение взятки с использованием влияния на решение должностных лиц.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении врачей от занимаемых должностей на время следствия. Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, которые могли воспользоваться незаконной схемой.

