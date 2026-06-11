Государственный банк закроет все отделения на целый день: что происходит
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Государственный Ощадбанк предупредил своих клиентов о запланированных масштабных технических работах, которые временно ограничат доступ к ключевым сервисам и работе финансового учреждения. В частности будут недоступны операции с депозитами, переводы средств и обмен валют, а также не будут работать отделения (даже те, что работают по индивидуальному графику).
Соответствующее оповещение уже появилось в мобильном приложении банка. В банке объясняют, что эти меры необходимы для повышения стабильности и надежности функционирования внутренних систем.
Какие сервисы будут недоступны для клиентов
Клиентов банка предупредили, что технические работы будут проводиться 14 июня в период с 03:45 до 22:00. в течение этого времени пользователи не смогут воспользоваться приложением "Мобильный Ощад", в частности, временно заблокированными будут следующие услуги:
- проведение любых операций с депозитами;
- управление текущими счетами и переводы;
- онлайн-обмен валют;
- формирование финансовых деклараций.
Кроме того, ограничения также коснутся офлайн-сети финучреждения. Из-за проведения технических работ не будут работать отделения Ощадбанка по всей территории Украины. Клиентам рекомендуют учесть эту информацию и провести все необходимые платежи или операции заранее.
Клиентам "Ощада" надо заменить карты
Государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года.
Продление происходит в автоматическом режиме, но не для всех карт. В частности это не касается карт:
- по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;
- с остатком средств на счете меньшим или равным нулю.
В Ощадбанке объяснили, что клиентам, чьи карты не подпадают под автоматическое продление, необходимо обратиться в отделение для перевыпуска. Также заказать новую карту можно через контакт-центр или мобильное приложение банка – в зависимости от типа карты и статуса клиента.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцы массово жалуются на работу банков. Чаще всего проблемы возникают с исчезновением денег в банкоматах, внезапной блокировкой счетов и "вечными" долгами.
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