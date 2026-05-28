Клиентам государственного банка в Украине посоветовали заменить карты: кому могут заблокировать счет

Государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года. Продление проходит в автоматическом режиме, но не для всех карт. Некоторые из них соответствуют определенным параметрам, а потому должны быть обязательно заменены, иначе окажуться заблокированными.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка. Там отметили, что продление срока действия не касается карт:

по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;

или которые не использовались; с остатком средств на счете меньше или равном нулю.

В Ощадбанке объяснили, что клиентам, чьи карты не подпадают под автоматическое продление, необходимо обратиться в отделение для перевыпуска. Также заказать новую карту можно через контакт-центр или мобильное приложение банка – в зависимости от типа карты и статуса клиента.

В то же время банке отметили, что даже после завершения срока действия продленные карт и в дальнейшем будут работать. В частности, они доступны:

расчетов в магазинах;

снятия наличных денег;

получения пенсий, соцвыплат и зарплаты;

оплаты покупок в интернете.

В целом клиентам следует проверить срок действия карты и наличие движения средств по счету. Если карта длительное время не использовалась или счет пустой, автоматическое продление может не сработать.

Напомним, практику автоматического продления карт украинские банки ввели после начала полномасштабной войны из-за сложностей с перевыпуском и доставкой карт для миллионов клиентов в Украине и за рубежом. Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия таких карт, аналогично действуют и другие крупные банки.

В ПриватБанке советуют заменить карты

Клиенты государственного ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия, и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения.

При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности тем, кто:

столкнулся с мошенническими операциями со счетом;

видит, что закончился срок пользования, и хочет его официально продлить (например, для поездки за границу );

); потерял карту или забыл ее в банкомате.

хочет изменить тип карты.

Вместе с тем на период военного положения в Украине срок действия всех пластиковых карт ПриватБанка был автоматически продлен, А потому все карты продолжат работать без ограничений:

для оплаты покупок и услуг,

получения наличных.

