Банкомат "съел" деньги, счет заблокировали, а долг растет: украинцы массово жалуются на работу банков

Украинцы все чаще жалуются на исчезновение денег в банкоматах, внезапную блокировку счетов, "вечные" долги после погашения кредитов и международные переводы, которые зависают между банками и платежными системами без четких объяснений. В таких случаях следует сразу фиксировать все доказательства операций, требовать письменные ответы и технические данные транзакций, а при необходимости – обращаться с жалобами в Национальный банк Украины (НБУ) или в суд.

Об этом говорится в материале "Минфина". Только за апрель 2026 года украинцы оставили более двух сотен жалоб и отзывов о своем опыте взаимодействия с банками. Часть конфликтов удалось урегулировать, но значительное количество историй так и осталось без решения.

"Штрафов нет", но долг увеличился в несколько раз

Одной из самых болезненных тем для украинцев остаются кредиты, оформленные еще до полномасштабной войны. Многие заемщики были уверены, что если государство запретило банкам начислять штрафы и пеню за просрочку, то долги фактически "заморожены". На самом же деле оказалось, что это далеко не так.

Во многих случаях люди спустя годы заходили в приложение и видели суммы, которые превышали первоначальную задолженность в несколько раз. Банки объясняли это не штрафами, а "обслуживанием кредитного лимита", комиссиями, процентами и другими платежами, прописанными в договоре.

Особое возмущение у клиентов вызывает то, что о резком увеличении долга они часто даже не узнавали заранее. Люди жалуются на отсутствие уведомлений, звонков или предупреждений, а уже после обращения в банк получают предложение реструктуризации, где значительная часть ежемесячного платежа снова идет не на погашение основного долга, а на комиссии и сопутствующие платежи.

Юристы объясняют, что формально банки действительно могли продолжать начисление процентов и отдельных комиссий даже во время военного положения. Но ключевой вопрос – не маскируются ли под "обслуживание" фактические штрафные санкции.

Если комиссия напрямую связана именно с просрочкой платежа и не имеет отдельного экономического содержания, ее можно оспаривать в суде. Особенно если клиент не был должным образом проинформирован об изменении структуры долга. Специалисты советуют в таких случаях не ограничиваться звонками на горячую линию, а сразу требовать:

официальный расчет задолженности;

детализацию всех начислений;

копии тарифов и договора;

письменное объяснение структуры платежей.

Если банк отказывается предоставлять информацию или объяснения выглядят сомнительно, стоит обращаться с жалобой в НБУ или готовить судебный иск.

Кредит давно погашен, но банк продолжает считать долг

Еще одна проблема, о которой все чаще пишут украинцы – ситуации, когда даже после решения суда и полного погашения кредита банк годами продолжает считать человека должником. В таких случаях клиенты сталкиваются сразу с несколькими последствиями:

ухудшением кредитной истории;

блокировкой банковских сервисов;

отказами в новых кредитах;

угрозами коллекторов;

новыми требованиями по погашению уже уплаченного долга.

Юристы отмечают, что если существует окончательное решение суда и исполнительное производство официально закрыто из-за полного выполнения обязательств, банк не имеет права продолжать учет задолженности . Однако на практике клиентам нередко приходится самостоятельно доказывать очевидные вещи – собирать документы, требовать обновления кредитной истории и годами добиваться исправления внутренних записей банка.

Особенно болезненной эта проблема становится для людей, которые из-за некорректной кредитной истории не могут оформить рассрочку, получить новый кредит или даже нормально пользоваться банковскими приложениями. Специалисты советуют сохранять:

постановление о закрытии исполнительного производства;

справки о полном погашении;

судебные решения;

всю письменную коммуникацию с банком.

Банкомат "проглотил" деньги – возврат может длиться месяцами

Отдельная волна жалоб касается банкоматов и терминалов самообслуживания. Украинцы описывают похожие ситуации, когда устройство принимает деньги, зависает, выдает ошибку и средства просто исчезают. И хотя банки признают, что технические сбои возможны, клиенты жалуются прежде всего на другое – слишком долгие проверки, отказы в возврате средств и сложность самой процедуры обжалования.

Некоторые люди рассказывают, что ждали ответа неделями, а в результате получали формальное объяснение, что "технический сбой не зафиксирован". Другие возмущаются требованиями платить дополнительные средства за "расследование" инцидента. Банки объясняют, что каждый случай проверяется отдельно, во время расследования анализируют:

журналы работы устройства;

результаты инкассации;

фото- и видеофиксацию;

данные процессинговых систем.

Если сбой подтверждается – деньги возвращают, если нет – обращение могут признать безосновательным. Впрочем юристы отмечают, что именно банк отвечает за работу своего оборудования, а потому перекладывать расходы на проверку технического сбоя на клиента – очень сомнительная практика с точки зрения защиты прав потребителей. Чтобы повысить шансы на возврат средств, эксперты советуют сразу после инцидента:

сфотографировать экран банкомата;

сохранить чек;

сделать видео или фото места;

зафиксировать SMS и банковские сообщения;

сразу подать письменную заявку в банк.

Если ответ банка вызывает сомнения, клиент имеет право требовать повторной проверки или обращаться в НБУ и суд.

ФЛП без доступа к счету – финмониторинг превращается в проблему для бизнеса

В последние годы массовым явлением стала блокировка счетов ФЛП из-за процедур финансового мониторинга. Для многих предпринимателей это выглядит одинаково, платежи вдруг перестают проходить, счет блокируется, а о необходимости предоставить документы человек узнает уже постфактум. Банки объясняют это требованиями законодательства, ведь они имеют право проверять:

происхождение средств;

реальность хозяйственной деятельности;

документы по контрагентам;

налоговую отчетность;

экономический смысл операций.

Если клиент не предоставляет документы или банк считает операции рисковыми, обслуживание могут прекратить в одностороннем порядке. Проблема, по словам предпринимателей, часто заключается в коммуникации. Люди жалуются, что сообщения поступают только во внутреннюю систему банка, без дублирования на почту или в мессенджеры.

Из-за этого клиент может просто не увидеть запрос вовремя. Юристы объясняют, что если в договоре прописано, что сообщение через интернет-банкинг является официальным способом коммуникации, банк формально считает клиента уведомленным даже тогда, когда тот фактически ничего не прочитал.

Именно поэтому ФЛП советуют регулярно проверять все каналы связи с банком и не игнорировать никаких запросов по финмониторингу.

P2P-переводы за границу – деньги могут "зависнуть"

Еще одна проблема, которая вызывает все больше жалоб – международные карточные переводы. Люди переводят деньги за границу, видят успешное списание средств, но получатель так ничего и не получает.

Самое сложное в таких ситуациях то, что платеж может буквально "зависнуть" между банками и платежными системами. Банк-отправитель заявляет, что деньги ушли, иностранный банк, что ничего не получал, а клиент неделями не может понять, где именно находятся его средства.

Юристы объясняют, что в международных спорах критически важны технические данные транзакции – в частности ARN-код, который позволяет отследить маршрут платежа. Именно поэтому в случае проблем с международным переводом стоит:

требовать ARN-код;

просить официальное подтверждение статуса платежа;

подавать письменное заявление на розыск транзакции;

сохранять всю переписку со службой поддержки.

Эксперты также советуют не полагаться только на устные консультации операторов. Если банк подтверждает возможность определенного перевода, лучше получить это в письменном виде или хотя бы через официальный чат поддержки.

Специалисты объясняют, что после начала полномасштабной войны финансовый сектор работает под огромной нагрузкой. К этому добавились перебои со светом, усиление финмониторинга, валютные ограничения, рост количества онлайн-операций и проблемные кредиты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро предусматривает создание единого государственного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов. Впрочем, это не означает, что государство будет "выворачивать карманы" украинцев, ведь данных о конкретных суммах в таком реестре не будет.

