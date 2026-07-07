Европа "заваливает" украинские супермаркеты своей продукцией: как выросла её стоимость

Европейский Союз (ЕС) продолжает наводнять Украину дешевыми сырами, из-за чего отечественным производителям становится все труднее конкурировать даже при значительных скидках, а некоторые заводы уже сокращают производство. Пока импорт европейской продукции растет, украинские сыроделы вынуждены даже повышать цены. Некоторые популярные отечественные сыры всего за месяц подорожали почти на 70 грн/кг.

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Об этом сообщило профильное издание InfAgro. Эксперты объясняют, что из-за увеличения предложения молочной продукции в Европе цены на сыры там существенно снизились. Отмечается, что это позволило импортерам активнее завозить продукцию в Украину по более конкурентоспособным ценам.

В результате украинские сыроделы вынуждены продавать свою продукцию со значительными акционными скидками, однако даже это уже не всегда помогает удержать покупателей. Высокая себестоимость производства в Украине не позволяет снизить цены до уровня импортной продукции без существенных финансовых потерь.

Производство твёрдых сыров сокращается

Под давлением импортной конкуренции некоторые украинские сыродельные заводы уже сокращают объемы производства. По итогам первого полугодия 2026 года выпуск твёрдых и полутвёрдых сыров в Украине сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что летний сезон традиционно является менее активным для сырного рынка, однако в этом году ситуацию значительно ухудшила именно европейская конкуренция.

В то же время ситуация в сегменте мягких и рассольных сыров выглядит значительно стабильнее. Производство так называемых "белых" сыров продолжает расти, что свидетельствует об увеличении внутреннего спроса на такую продукцию. Несмотря на то, что импорт этой категории также увеличивается, украинские производители постепенно укрепляют свои позиции и наращивают присутствие на внутреннем рынке.

Сырные продукты тоже потеряли темпы

После стремительного роста производства сырных продуктов в 2025 году в этом году развитие сегмента заметно замедлилось. Одной из причин стало увеличение поставок более дешевых европейских сыров, которые активно закупают предприятия сферы HoReCa — рестораны, кафе, отели и другие заведения общественного питания.

Не менее сложной остается ситуация и на внешних рынках. Украинские производители традиционных сыров сталкиваются со все более жесткой конкуренцией со стороны европейских и белорусских компаний, что затрудняет расширение экспорта и борьбу за иностранных покупателей. Без повышения конкурентоспособности и снижения производственных затрат украинским предприятиям будет все труднее удерживать как внутренний, так и внешний рынки.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

По данным "Минфина", по состоянию на 7 июля крупные сети супермаркетов продают твёрдый сыр "Звени Гора голландский 45%" в среднем по 608,80 грн/кг, что на 68 грн превышает среднюю цену мая. В супермаркетах этот сыр можно купить по цене:

Metro – 581,36 грн/кг;

Novus – 219 грн (за упаковку 285 г);

– 219 грн (за упаковку 285 г); Megamarket – 637,5 грн/кг.

Подорожал и твердый сыр "Комо" традиционный 50%. Рост составил почти 3,27 грн – до средней цены 580,12 грн/кг. В частности:

Novus – 589 грн/кг;

Auchan – 549 грн/кг;

– 549 грн/кг; Megamarket – 611,5 грн/кг;

– 611,5 грн/кг; Metro – 570,96 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, самым большим вызовом для украинских производителей облепихи на данный момент остается жесткая конкуренция с дешевой импортной продукцией, которая массово поступает из Китая. Несмотря на затраты на заморозку и логистику, её стоимость примерно в два раза ниже, чем у украинской ягоды.

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