Китай "заваливает" Украину своей дешёвой продукцией: почему цены на импорт в два раза ниже

Наибольшим вызовом для украинских производителей облепихи в настоящее время остается жесткая конкуренция со стороны дешевой импортной продукции, которая массово поступает из Китая. Несмотря на затраты на заморозку и логистику, ее стоимость примерно в два раза ниже, чем у украинской ягоды.

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Об этом, как сообщает AgroPortal, рассказал совладелец и управляющий партнер агропредприятия в Киевской области Сергей Леонов. Он объясняет высокие цены на украинское сырье стоимостью электроэнергии и ручным трудом.

Причина ценового разрыва

Главная проблема заключается в существенной разнице между стоимостью украинского сырья и импортного аналога. Цены на облепиху следующие:

китайская (замороженная) ягода активно поступает на отечественный рынок и стоит всего около 70-80 грн/кг .

поступает на отечественный рынок и стоит всего около . цена украинской свежей ягоды на рынке держится в пределах 120-150 грн/кг.

"Мы не можем продавать по цене Китая, ведь это будет нерентабельно", – пояснил Сергей Леонов.

На финансовую незащищенность украинского фермера перед импортом влияют два ключевых внутренних фактора:

высокие тарифы на электроэнергию , необходимую для технологических процессов и хранения;

, необходимую для технологических процессов и хранения; большие затраты на ручную сортировку ягод, что требует привлечения значительного количества оплачиваемого человеческого труда.

Спасение в переработке и добавленной стоимости

Поскольку обычная продажа сырой ягоды становится все менее выгодной, украинские производители вынуждены оперативно переориентировать свой бизнес. Единственным выходом из ситуации является создание добавленной стоимости внутри страны. В настоящее время уже около 65% всего объема выращенной облепихи предприятие в Киевской области не продает в сыром виде, а самостоятельно перерабатывает в готовую продукцию – натуральные чаи и фруктовые пюре.

Чем ещё Китай "заваливает" Украину

Также бьют тревогу украинские производители чеснока – абсолютное большинство рынка (80%) принадлежит импорту из Китая. Такая неприятная для фермеров ситуация сложилась из-за экономической нецелесообразности выращивания чеснока. Несмотря на то, что мировые цены на чеснок остаются неизменными, затраты на его выращивание в Украине ежегодно растут. Поэтому завезти товар из Китая стало значительно дешевле.

"Если ситуация с мировым производством не изменится, то отрасль может исчезнуть вообще, и это касается не только Украины, но и всего европейского континента. В некоторых странах это уже произошло", – констатирует президент Ассоциации производителей чеснока Украины Юлианна Мусса.

По её словам, с аналогичными проблемами сталкиваются фермеры в Нидерландах, Испании, Италии, Хорватии и Румынии, где себестоимость производства чеснока также сравнялась с ценой реализации. Впрочем, аграриям удается конкурировать с китайским импортом благодаря государственным программам поддержки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на апрельские заморозки, на фоне которых эксперты прогнозировали дефицит косточковых фруктов (в частности, черешни), сезон черешни 2026 года в Украине отличался неожиданно высокой урожайностью. К радости покупателей, закупочные цены на ягоду в разы ниже, чем в прошлом году, и достигают 60 грн/кг.

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