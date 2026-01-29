ЕС включил РФ в черный список по борьбе с отмыванием денег: что это значит для Кремля

Европейский Союз (ЕС) официально включил Россию в черный список третьих стран высокого риска в сфере отмывания денег. Решение уже вступило в силу, вместе с РФ в перечень попали Боливия и Британские Виргинские острова. Решение означает обязательную усиленную проверку всех финансовых операций, связанных с Россией со стороны европейских банков и финансовых учреждений.

Видео дня

Об этом официально сообщила Европейская комиссия. Речь идет о перечне стран, финансовые системы которых, по мнению Еврокомиссии, имеют серьезные недостатки в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию незаконной деятельности.

Попадание в этот список автоматически вводит дополнительные обязанности для европейских банков, финансовых учреждений и бизнеса. В частности, все транзакции, имеющие связь со странами из списка, будут подлежать усиленной проверке. Банки обязаны детально анализировать происхождение средств, конечных бенефициаров, экономическую целесообразность операций и источники финансирования.

Решение означает больше проверок, задержки платежей, повышенные расходы на комплаенс и во многих случаях фактический отказ от сотрудничества. Европейская комиссия подчеркнула, что решение основывается на технической оценке, проведенной по четко определенной методологии. В процессе анализа использовались данные из публичных источников, информация от компетентных органов государств – членов ЕС и Европейской службы внешних действий.

В заявлении указано, что Россия соответствует критериям для включения в список из-за системных пробелов в финансовом контроле, низкой прозрачности, рисков незаконных финансовых потоков и ограниченных возможностей международного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступлениям.

Фактически это означает, что ЕС признал, что российская финансовая система создает повышенные риски отмывания средств, в том числе связанных с коррупцией, обходом санкций и финансированием войны. Еще в июле европейские законодатели согласились снять блокировку предыдущей версии списка только после обещания Еврокомиссии пересмотреть вопрос по России.

Формально Европейский парламент и Совет ЕС, который представляет 27 правительств стран-членов, имеют один месяц, чтобы опротестовать включение России в список. Однако в европейских институтах и среди экспертов такой сценарий считают маловероятным, учитывая общий курс ЕС.

Для российских банков, компаний и даже частных лиц это означает дальнейшее усложнение доступа к европейской финансовой системе. Любые расчеты через ЕС становятся дороже, медленнее и рискованнее. Для иностранных контрагентов сотрудничество с РФ также становится труднее из-за репутационных и регуляторных рисков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на ограничения, "теневой флот" России в декабре 2025 года перевозил почти 5 млн баррелей нефти в сутки – около 11% мировых морских перевозок, а каждый пятый танкер в международной торговле связывают с обходом ограничений. В то же время после внесения в санкционные списки производительность таких судов падает на 30-70%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!