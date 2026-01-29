День памяти Героев Крут: почему эта дата так важна для украинцев

Ежегодно 29 января Украина чтит память Героев Крут – участников боя на железнодорожной станции Круты, которые пытались сдержать наступление на Киев большевиков, шедших из России. Тогда на защиту Украинской Народной Республики стала студенческая молодежь.

Против тысяч вооруженных до зубов россиян под руководством полковника Михаила Муравьева выступили несколько сотен студентов. Тот бой стал символом героизма и самопожертвования украинской молодежи в борьбе за независимость. Издание "Главком" рассказало об этой важной, но трагической странице в истории Украины.

Бой под Крутами – хронология

В конце декабря 1917 года тогда уже советская Россия начала открытую военную агрессию против Украинской Народной Республики. Провозглашение независимости Украины вызвало резкое недовольство большевистского руководства, поэтому в Харькове было сформировано альтернативное "украинское советское правительство", которое объявило войну УНР.

С конца декабря 1917 года оборону стратегически важной железнодорожной станции Бахмач – ключевого узла на границе УНР и РСФСР – держал отряд Первой Киевской юношеской школы имени Богдана Хмельницкого под руководством сотника Аверкия Гончаренко. Подкрепление к ним подошло 27 января 1918 года. Это была первая сотня только что сформированного Студенческого куреня. В ее состав входили добровольцы: студенты Украинского народного университета, Университета Святого Владимира (ныне КНУ им. Т. Шевченко), а также старшеклассники украинских гимназий. Они заняли оборону вблизи станции Круты, между Нежином и Бахмачем, в 130 километрах к северо-востоку от Киева.

Утром 29 января 1918 года большевистский отряд численностью около четырех тысяч красногвардейцев перешел в наступление. Украинские силы насчитывали до 520 бойцов – юношей и студентов. На вооружении они имели 16 пулеметов и всего одну пушку. Тогда как у противника, кроме значительного численного преимущества, были бронепоезд и артиллерия.

Бой продолжался до вечера. Украинским защитникам удалось нанести врагу ощутимые потери и сдерживать наступление до наступления темноты. После этого, под давлением превосходящих сил противника, основные подразделения организованно отступили к эшелонам на соседней станции и двинулись в направлении Киева, уничтожая за собой железнодорожную инфраструктуру.

Впрочем, одна студенческая чота из 27 юношей заблудилась в темноте и вернулась в Круты, которые на тот момент уже контролировали большевики. Парней захватили в плен, подвергли пыткам и впоследствии расстреляли.

В марте 1918 года тела погибших перевезли в Киев и с почестями перезахоронили на Аскольдовой могиле. По разным подсчетам, украинская сторона потеряла в бою под Крутами от 70 до 100 человек, тогда как потери большевистских войск достигали около 300 солдат.

Историческое значение боя под Крутами

Бой под Крутами имел оборонительный характер и позволил на несколько дней задержать наступление превосходящих по количеству и по вооружению сил противника. Это событие стало олицетворением патриотизма, стойкости и готовности к самопожертвованию украинской молодежи в борьбе за собственную государственность.

Благодаря героизму юных украинских воинов наступление большевиков на Киев было временно остановлено, что позволило Украинской Народной Республике завершить переговоры со странами Четверного союза. Для украинской стороны было принципиально важно, чтобы столица оставалась под контролем Центральной Рады, и этому в значительной степени способствовал именно бой под Крутами.

9 февраля 1918 года переговоры завершились подписанием Брестского мирного договора. По его условиям страны Четверного союза официально признали УНР, а также согласились предоставить финансовую и военную помощь в обмен на поставки продовольствия, в частности 60 миллионов пудов хлеба и другой продукции.

Чествование памяти героев Крут

После установления независимости Украины в 1991 году подвиг героев Крут, который замалчивался советской властью, снова начали возвращать в учебники, делать его важным элементом национальной исторической памяти. А самоотверженная борьба защитников стала символом жертвенности и преданности украинцев идее собственной государственной независимости.

На общегосударственном уровне День памяти Героев Крут начали отмечать с 2003 года. Ежегодное чествование закреплено постановлением Верховной Рады Украины от 16 мая 2013 года "О праздновании подвига героев боя под Крутами".

В 2006 году на железнодорожной станции Круты открыли Мемориальный комплекс "Памяти героев Крут". А в 2012 году на Аскольдовой могиле в Киеве установили памятник погибшим гимназистам и студентам. Монумент выполнен в форме гранитного креста с тризубом и содержит библейскую цитату из Евангелия от Иоанна: "Самая большая любовь — жизнь положить за друзей".

