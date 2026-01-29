Украинцам для работы и учебы в других странах нужен важный документ: как получить, не пересекая границу
Жизнь за границей обязывает украинцев соблюдать местные правила и законы. Поэтому им часто приходится подтверждать, что на родине их не привлекали к уголовной ответственности, – для этого нужно получить выписку (справку) о несудимости. Заявку на оформление подать онлайн.
Об этом сообщает Ukraine Pulse. Отмечается, что за пределами Украины такую справку обычно требуют в ряде случаев:
- при трудоустройстве;
- оформлении вида на жительство;
- для обучения;
- представления документов в государственные органы.
Как заказать справку о несудимости
Выписку об отсутствии судимости в Украине выдает Министерство внутренних дел (МВД) – в ней указывается, имеет ли гражданин судимость, находится ли под следствием, был ли осужден ранее. Такой документ действителен 30 дней в Украине, но в других странах условия могут отличаться.
Чтобы получить справку, нужно подать заявку на выписку с апостилем из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости". Самый простой способ подать заявку через Дію – услуга является бесплатной, но обработка заявки длится до 30 дней. Бумажный документ можно получить с доставкой через "Укрпочту" (только по Украине).
Также это можно сделать через онлайн-сервис МВД – если данные есть в реестре, он будет сформирован автоматически. Для этого надо:
- иметь электронную подпись (КЭП) или Дія.Підпис;
- заполнить заявку в Едином окне для граждан;
- указать, куда отправить готовую справку;
- выбрать язык документа (украинский или с переводом).
МВД присылает электронную справку в формате PDF с цифровой подписью, которую можно официально использовать. Но для официальных учреждений обычно требуют бумажный оригинал с апостилем. Его можно заказать через доверенное лицо в Украине.
Как получить выписку через доверенное лицо
Доверенным лицом может выступать родственник или знакомый в Украине. Такая доверенность должна быть:
- нотариально заверенной;
- переведенной на украинский (если составлена на иностранном языке);
- при необходимости – апостилирована.
Имея доверенность, представитель может обратиться в сервисный центр МВД или ЦПАУ и получить справку о несудимости уже сразу с апостилем от имени лица. Но апостиль признают не все страны – чтобы иметь юридическую силу в остальных из них, документ надо легализовать в консульстве, а также перевести на язык страны проживания.
В большинстве стран справка действительна 6 месяцев. Но заказывать ее следует заблаговременно – оформление может занять до 10 рабочих дней.
Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 февраля апостиль будут проставлять на документах для использования за рубежом через соответствующий электронный реестр. Кроме того, решение о проставлении штампа (или отказе в этом) будут принимать максимум за три рабочих дня.
