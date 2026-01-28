Санкции не действуют? Каждый пятый танкер в международной торговле принадлежит к теневому флоту Кремля

Несмотря на ограничения, теневой флот России в декабре 2025 года перевозил почти 5 млн баррелей нефти в сутки – около 11% мировых морских перевозок, а каждый пятый танкер в международной торговле связывают с обходом ограничений. В то же время после внесения в санкционные списки производительность таких судов падает на 30-70%, а до 80% российского нефтяного экспорта сейчас перевозится танкерами, которые находятся под риском санкций.

Об этом пишет The Economist. После введения нефтяного эмбарго и ценового потолка Кремль начал массово скупать старые танкеры, часто в конце их эксплуатационного ресурса.

Такие суда меняют владельцев, флаги и маршруты, выключают системы идентификации, перегружают нефть в море и пользуются услугами сомнительных страховщиков. По данным издания, в декабре 2025 года теневой флот перевозил почти 5 млн баррелей нефти в сутки, которая подпадает под эмбарго. Некоторые эксперты оценивают масштаб еще более радикально, что к "теневому флоту" может принадлежать до 20% танкеров, задействованных в международной торговле.

Несмотря на попытки России адаптироваться, санкционное давление усиливается. В октябре США ввели вторичные санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла". Если учесть предыдущие ограничения, под потенциальные санкции сейчас подпадают танкеры, которые перевозят около 80% российской нефти.

Это означает серьезные ограничения для судов, ведь они не могут получить международную сертификацию, оформить страхование или пользоваться банковскими услугами финансовых учреждений, придерживающихся санкционных требований. В результате российская нефть все чаще "застревает" в море – значительные объемы сырья накапливаются вблизи побережья Китая, поскольку покупатели и порты опасаются нарушить санкции.

Отдельные санкции против конкретных судов также демонстрируют эффект. Танкер, внесенный в европейский черный список, вынужден прокладывать более длинные маршруты, чаще осуществлять перегрузку и избегать портов с жестким контролем. В итоге производительность таких судов падает на 30% в течение шести месяцев после внесения в список ЕС и на 70% после включения в американский санкционный список.

Снижение производительности означает, что для перевозки тех же объемов нефти России требуется все больше танкеров. Предложение судов ограничено, что парадоксально приводит к росту цен на старые "темные" танкеры. В отличие от обычных кораблей, которые с возрастом дешевеют, такие суда дорожают именно из-за спроса со стороны России.

21 января Европейский Союз запретил импорт любых продуктов, изготовленных из российской нефти. Решение фактически перекрыло путь в ЕС топливу, которое ранее попадало на рынок через Турцию, Индию и Китай после переработки российского сырья.

Следующий пакет санкций, который ожидается в феврале, может еще больше усложнить работу теневого флота. Речь идет о возможном запрете для европейских страховых компаний обслуживать танкеры с российской нефтью даже при условии соблюдения ценового потолка.

В ответ Кремль все активнее берет суда теневого флота под прямой контроль. С середины декабря в российский морской реестр были внесены 32 танкера, на которые наложены санкции. Учитывая, что российский реестр является закрытым и обычно принимает только суда, связанные с государством, все больше танкеров фактически переходят под контроль Москвы.

