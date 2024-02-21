Дуда подписал закон о помощи украинцам в Польше: на сколько ее продлили

В Польше продлили сроки пребывания украинских беженцев. Президент страны Анджей Дуда подписал акт о помощи гражданам Украины, продлив таким образом срок легального пребывания наших граждан в республике до 30 июня 2024 года.

Об этом сообщили в канцелярии польского президента. Отмечается, что закон принят в соответствии с решением Совета Евросоюза о продлении временной защиты украинских беженцев.

Таким образом, пребывание граждан Украины в Польше является легальным, если они прибыли в республику в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года.

Кроме этого, документ увеличивает до 28 месяцев срок, в течение которого украинскому гражданину, получившему квалификацию врача или стоматолога за пределами территории государств Европейского союза, может быть предоставлено разрешение на проведение профессиональной деятельности врача или стоматолога и условное право на профдеятельность.

Почти половина украинских беженок, спасшихся от войны в Польше, не намерена возвращаться в нашу страну. Они планируют либо полностью осесть в Польше, либо прожить там довольно долгое время. Впрочем, шанс на их возвращение все же есть.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые из украинских переселенцев имеют право подать заявку на дополнительную денежную помощь от ООН. Речь идет о выплате общей суммой 10,8 тыс. грн. на человека. Однако для ее получения нужно соблюдать ряд условий.

Между тем, в Польше в 2023 году каждый 10-й новый ФЛП открывали украинцы. Это гораздо чаще, чем в предыдущие годы. Большинство украинских ФЛП в Польше работают в строительной отрасли.

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