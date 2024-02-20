Украинские беженки не планируют возвращаться из Польши: что может заставить их передумать

Почти половина украинских беженок, спасшихся от войны в Польше, не намерены возвращаться в свою страну. Вместо этого они планируют либо полностью осесть в Польше, либо прожить там довольно долгое время. Впрочем, шанс на их возвращение все же есть – в частности, получение хорошо оплачиваемой работы в Украине и общий рост уровня жизни в стране.

Об этом сообщает Rzecspospolita. Отмечается: всего в Польше ныне проживает около 1 млн украинских переселенцев – преимущественно, женщин с детьми. Еще около 1,5 млн украинцев переехало в страну до полномасштабной войны.

"Намереваются вернуться в Украину 42%. К Польше они относятся как к хорошему убежищу, но как только война закончится, они покинут страну. Но почти половина украинских женщин планируют остаться в Польше – либо на некоторое время, либо навсегда. Они учат язык, отправляют детей в школы, работают или ищут работу", – говорится в сообщении.

Что заставит украинок передумать и вернуться

В то же время, отмечается, согласно опросу Краковского педагогического университета, украинки в Польше все же рассматривают возможность вернуться в свою страну. Условиями для этого они чаще всего называют:

окончание войны – 67% опрошенных;

получение хорошо оплачиваемой работы в Украине – 38%;

искоренение коррупции – 31%;

установление более высокого уровня жизни в Украине – 28%.

Еще 31% отметили, что хотели бы вернуться в Украину из-за любви к стране. А 27% – из-за стремления к жизни и развитию в ней.

Сколько на самом деле зарабатывают украинцы в Польше

В то же время, в 2023 году украинские беженцы в Польше чаще всего получали зарплату в размере 3000-4000 злотых (28000-38000 грн). Однако 49% беженцев задекларировали заработок менее 3000 злотых. Это меньше минимальной зарплаты при условии работы на полный рабочий день.

При этом, отметили в одном из агентств по трудоустройству, довоенные мигранты в основном были заняты на рабочих местах, требующих специальной квалификации, но не высшего образования. В частности, они работали:

сварщиками;

токарями и т.п.

А вот прибывшие и устроившиеся на работу в Польше беженцы часто оказывались людьми с относительно высоким образованием. Однако подавляющее большинство их вынуждено выполнять простую работу, не требующую квалификации.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Польше в 2023 году каждый 10-й новый "ФОП" открывали украинцы. Это значительно чаще, чем в предыдущие годы. Большинство украинских "ФОПов" в Польше работают в строительной отрасли.

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