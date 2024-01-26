Каждый 10-й "ФОП" в Польше открывают украинцы: какой бизнес самый популярный

В Польше в 2023 году каждый 10-й новый ФЛП (физлицо-предприниматель, укр. ФОП) открывали украинцы. Это значительно чаще, чем в предыдущие годы. Большинство украинских "ФОПов" в Польше работают в строительной отрасли.

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Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на данные реестров предпринимателей. Отмечается, что самыми популярными видами деятельности среди украинских малых бизнесов являются:

строительство;

IT-услуги;

торговля.

Количество открытых украинцами "ФОПов" в Польше за год выросло на 67%. Отмечается, что только в 2023 году в Польше появилось 30 325 новых украинских ФЛП. На долю украинских компаний уже пришлось более 10% компаний этого типа.

Для сравнения, в 2023 году в самой Украине "ФОПов" появилось на 53% больше, чем в 2022-м – 308 043 новых бизнесов против 201 295. На родине чаще всего украинцы открывают свое дело в сфере оптовой и розничной торговли – таких "ФОПов" было создано 118 876.

"Нападение России на Украину в 2022 году быстро привело к увеличению количества регистраций украинских компаний в Польше. И хотя само это явление неудивительно, темпы роста бизнеса, созданного украинцами, могут быть впечатляющими", – отмечает польское издание.

Как считает руководитель группы экономического прогнозирования Польского экономического института Катажина Дембковска, такие тенденции свидетельствуют о том, что украинцы интегрируются в экономику Польши. "К сожалению, большинство украинцев работают здесь (в Польше. – Ред.) ниже своей квалификации и навыков. Это вопрос языкового барьера или признания дипломов. Открытие бизнеса часто открывает более широкие возможности", – отметила Дембковска.

Как сообщал OBOZ.UA, в следующие семь лет в Украине планируют ввести польскую модель налогообложения ФЛП. Предполагается введение дифференцированных налоговых ставок в зависимости от вида деятельности. Ставки будут колебаться в диапазоне 3-17%, а больше всего заплатят "ФОПы" из сферы услуг.

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