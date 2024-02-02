Некоторым украинцам платят по 10 800 грн от ООН: кто может получить деньги и как это сделать

Некоторые из украинских переселенцев (внутренне перемещенных лиц, ВПЛ) имеют право подать заявку на дополнительную денежную помощь от ООН. Речь идет о выплате общей суммой 10,8 тыс. грн на человека. Однако для ее получения должен быть соблюден ряд условий.

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Главные требования – доход менее 5400 грн на одного члена семьи и отсутствие выплат от других международных организаций. Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

При этом есть дополнительное условие. Получатель должен относиться хотя бы к одной из уязвимых категорий:

семьи с одним из родителей и ребенком/детьми младше 18 лет, а также (или) с пожилыми людьми 55 лет и старше;

семьи, которые возглавляют пожилые люди старше 55 лет с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семьи, включающие людей с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

семьи, которые опекают детей без сопровождения или детей, разлученных с родителями.

Сумма выплаты в целом базируется на минимальной потребительской корзине. Она составляет по 3600 грн на человека на период в три месяца. То есть, общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Выплата ООН 10800 грн: как оформить заявку

Подать заявку на можно в пунктах сбора данных МФ "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте.

С собой нужно будет взять пакет документов. Понадобятся:

документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);

налоговый номер;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки и т.п.);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты для выплаты пособия;

контактный номер телефона.

Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Исключение – семьи с маломобильными людьми, для них допускается регистрация по оригиналам документов (при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине расширили выплату помощи малообеспеченным на переселенцев и искателям убежища, которые будут возвращаться из-за границы на Родину. Деньги будут выплачивать тем, кто еще не трудоустроился и не имеет источников дохода.

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