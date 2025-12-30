Доверенность из-за границы: как украинцам оформить важный документ, не приезжая домой
Выезд украинцев за границу во время полномасштабной войны зачастую приводит к необходимости решать юридические вопросы дистанционно, в том числе – продавать или сдавать недвижимость, оформлять наследство, получать соцвыплаты или представлять свои интересы в суде. Для этого нужна доверенность на доверенное лицо в Украине.
Наиболее сложные и важные моменты процедуры связаны с правильным удостоверением и регистрацией документа, свидетельствуют данные Минюста. OBOZ.UA разбирался, что следует знать беженцам.
Для чего нужна доверенность
Нотариально заверенная доверенность позволяет другому лицу действовать от вашего имени в Украине. Самые частые случаи:
- операции с недвижимостью (продажа, покупка, аренда);
- регистрация или продажа авто;
- оформление наследства;
- получение пенсий и соцвыплат;
- представительство в суде;
- банковские операции;
- операции с документами в госорганах.
Способы оформления доверенности в Украине из-за границы
1. Через консульство или посольство Украины.
Оба варианта абсолютно законны, но имеют свои нюансы.
Сравнение способов
Способ 1: консульство или посольство
Подойдет тем, кто живет недалеко от консульства и готов к бюрократическим трудностям (запись на прием, очереди и т.д.). Из неоспоримых плюсов – не нужно заниматься официальными переводами и апостилем, а доверенность сразу будет действительной в Украине.
Этапы оформления доверенности в консульстве или посольстве такие:
- Запись на прием через сервис е-Консул.
- Подготовка документов: паспорт, ИНН, документы доверенного лица, подтверждения легального пребывания за границей (для недвижимости или авто дополнительно понадобятся свидетельство о собственности, техпаспорт).
- Визит в консульство и подпись в присутствии консула.
- Оплата сбора 20-50 евро в зависимости от страны.
- Регистрация в Едином реестре доверенностей.
Способ 2: местный нотариус
Подойдет тем, кто владеет языком страны пребывания и готов тратить деньги. В этом случае будет нужен апостиль и перевод, а также придется понести дополнительные расходы. В то же время оформление займет меньше времени, чем в консульстве.
Оформление доверенности у нотариуса за границей проходит так:
- Подготовка документов: паспорт, данные доверенного лица, перечень полномочий.
- Посещение нотариуса и подписание документа на местном языке.
- Апостиль (20-50 евро) подтверждает подпись нотариуса; обязателен в большинстве стран (США, Канада, ЕС).
- Перевод на украинский (15-30 евро за страницу) у присяжного переводчика и заверение в Украине (300-500 грн).
- Использование доверенности возможно только после легализации и перевода.
