Доверенность из-за границы: как украинцам оформить важный документ, не приезжая домой

Выезд украинцев за границу во время полномасштабной войны зачастую приводит к необходимости решать юридические вопросы дистанционно, в том числе – продавать или сдавать недвижимость, оформлять наследство, получать соцвыплаты или представлять свои интересы в суде. Для этого нужна доверенность на доверенное лицо в Украине.

Видео дня

Наиболее сложные и важные моменты процедуры связаны с правильным удостоверением и регистрацией документа, свидетельствуют данные Минюста. OBOZ.UA разбирался, что следует знать беженцам.

Для чего нужна доверенность

Нотариально заверенная доверенность позволяет другому лицу действовать от вашего имени в Украине. Самые частые случаи:

операции с недвижимостью (продажа, покупка, аренда);

регистрация или продажа авто;

оформление наследства;

получение пенсий и соцвыплат;

представительство в суде;

банковские операции;

операции с документами в госорганах.

Способы оформления доверенности в Украине из-за границы

1. Через консульство или посольство Украины.

2. Через местного нотариуса.

Оба варианта абсолютно законны, но имеют свои нюансы.

Сравнение способов

Консульство Местный нотариус Скорость записи Медленно (до нескольких недель) Быстро (1-2 дня) Легализация Не требуется Требуется Перевод Не нужен Обязательный Стоимость 20-50 евро более 100 евро (с переводом) Действие в Украине Сразу После апостиля и перевода

Способ 1: консульство или посольство

Подойдет тем, кто живет недалеко от консульства и готов к бюрократическим трудностям (запись на прием, очереди и т.д.). Из неоспоримых плюсов – не нужно заниматься официальными переводами и апостилем, а доверенность сразу будет действительной в Украине.

Этапы оформления доверенности в консульстве или посольстве такие:

Запись на прием через сервис е-Консул.

через сервис е-Консул. Подготовка документов: паспорт, ИНН, документы доверенного лица, подтверждения легального пребывания за границей (для недвижимости или авто дополнительно понадобятся свидетельство о собственности, техпаспорт).

паспорт, ИНН, документы доверенного лица, подтверждения легального пребывания за границей (для недвижимости или авто дополнительно понадобятся свидетельство о собственности, техпаспорт). Визит в консульство и подпись в присутствии консула .

. Оплата сбора 20-50 евро в зависимости от страны.

в зависимости от страны. Регистрация в Едином реестре доверенностей.

Способ 2: местный нотариус

Подойдет тем, кто владеет языком страны пребывания и готов тратить деньги. В этом случае будет нужен апостиль и перевод, а также придется понести дополнительные расходы. В то же время оформление займет меньше времени, чем в консульстве.

Оформление доверенности у нотариуса за границей проходит так:

Подготовка документов: паспорт, данные доверенного лица, перечень полномочий.

Посещение нотариуса и подписание документа на местном языке.

Апостиль (20-50 евро) подтверждает подпись нотариуса; обязателен в большинстве стран (США, Канада, ЕС).

(20-50 евро) подтверждает подпись нотариуса; обязателен в большинстве стран (США, Канада, ЕС). Перевод на украинский (15-30 евро за страницу) у присяжного переводчика и заверение в Украине (300-500 грн).

(15-30 евро за страницу) у присяжного переводчика и (300-500 грн). Использование доверенности возможно только после легализации и перевода.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как продать авто в Украине из-за границы. Оформить сделку можно, не приезжая домой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!