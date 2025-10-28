Завещание из-за границы: как передать в наследство украинское имущество, не приезжая домой

Масштабный выезд украинцев за границу вызвал необходимость решать юридические вопросы дистанционно, в том числе – распоряжаться имуществом, оставшимся на родине. Завещать недвижимость (квартиру, дом, участок), находящуюся в Украине, возможно, не возвращаясь в страну.

Наиболее сложные и важные моменты процедуры связаны с правильным удостоверением и регистрацией документа, свидетельствуют данные VisitUkraine. OBOZ.UA выбрал главное.

Порядок действий завещателя: главное

Выбор метода удостоверения – нужно решить, будете ли вы удостоверять завещание в Консульстве Украины по украинскому законодательству или у иностранного нотариуса по законодательству страны пребывания.

– нужно решить, будете ли вы удостоверять завещание в по украинскому законодательству или у по законодательству страны пребывания. Сбор документов: паспорт, идентификационный код и четкие сведения о лицах, которым завещается имущество.

Обращение в выбранное учреждение (консульство или нотариус) для составления и заверения документа.

Регистрация в Наследственном реестре Украины (в случае "иностранного" оформления не обязательная, но желательная процедура).

в Наследственном реестре Украины (в случае "иностранного" оформления не обязательная, но желательная процедура). Изменение/отмена (при необходимости) – при изменении жизненных обстоятельств нужно составить новое завещание или подать заявление об отмене предыдущего, также заверив его и зарегистрировав.

Важно! Наличие правоустанавливающих документов на недвижимость (право собственности) не является обязательным условием для самого составления завещания, но облегчит процесс оформления наследства в будущем.

Оформление в консульстве и у заграничного нотариуса: в чем разница

В консульских учреждениях Украины завещание удостоверяется консулом в соответствии с украинским законодательством. Данные о завещании, его изменениях или отмене вносятся в Наследственный реестр Министерством иностранных дел Украины.

У иностранных нотариусов документ составляется по законодательству страны пребывания. Его действительность определяется правом того государства, где наследодатель проживал на момент составления или смерти. По желанию завещателя, данные об этом документе могут быть также внесены в Наследственный реестр Украины, однако уже не МИДом, а Министерством юстиции.

Основные требования к завещанию за границей

Завещание должно соответствовать базовым юридическим нормам Украины , даже если оно оформлено за рубежом. Поэтому оформление в консульстве может быть более надежным с этой точки зрения.

, даже если оно оформлено за рубежом. Поэтому оформление в консульстве может быть более надежным с этой точки зрения. Составить завещание за грацией может практически любой взрослый украинец. Завещатель должен достичь 18 лет и не быть признанным недееспособным.

Завещание может быть исключительно в письменной форме . При этом обязательно указывается дата и место составления.

. При этом обязательно указывается дата и место составления. Документ должен быть подписан завещателем лично. Если это невозможно по физическим причинам, подписать может другое лицо, но только в присутствии нотариуса или уполномоченного лица.

После смерти завещателя открывается наследство – у наследников естьшесть месяцев на подачу заявления о принятии наследства.

открывается наследство – у наследников естьшесть месяцев на подачу заявления о принятии наследства. Наследники, находящиеся за границей, могут обратиться в украинское консульство или к нотариусу по месту своего пребывания для оформления документов о принятии наследства.

для оформления документов о принятии наследства. Дальнейшие действия по переоформлению имущества в Украине осуществляются через украинского нотариуса или доверенное лицо.

