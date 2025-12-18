Продажа авто в Украине из-за границы: как заключить сделку, не приезжая домой

Выезд за границу заставил многих украинцев оставить практически все свое имущество на родине. Но впоследствии может возникнуть потребность его продать. Заключить соглашение о продаже автомобиля можно, не возвращаясь из-за границы.

Об этом сообщили в Ukraine Pulse. Самые сложные и важные моменты при продаже авто связаны с поиском доверенного лица, заключением сделки и снятием авто с регистрации.

Оформление доверенности

Если вы находитесь за границей, самый удобный вариант реализации автомобиля — это передать полномочия доверенному лицу в Украине. Им может стать член семьи, знакомый или специализированная фирма.

Алгоритм действий

Посетите украинское консульство по месту вашего временного пребывания.

по месту вашего временного пребывания. Составьте нотариальную доверенность с предоставлением права на реализацию транспортного средства.

с предоставлением права на реализацию транспортного средства. Внесите в доверенность весь перечень необходимых прав: возможность подписывать сделку купли-продажи, принимать оплату, осуществлять снятие с регистрации.

Обратите внимание: Доверенность из консульства имеет идентичную правовую силу с документом, оформленным в Украине.

Подготовка документов

Лицо, которому была доверена продажа, должно иметь:

Свидетельство о регистрации ТС (оригинал).

(оригинал). Технический паспорт (оригинал).

(оригинал). Нотариально заверенную доверенность.

Ваш документ, удостоверяющий личность (оригинал или копию).

Оценка стоимости автомобиля

Даже из-за границы есть возможность:

Проанализировать предложения на AUTO.RIA, RST.ua и подобных платформах.

Попросить уполномоченного сделать детальные снимки машины.

Учесть актуальную ситуацию на рынке и реальное состояние транспортного средства.

Размещение объявления

Уполномоченное лицо может:

Создать объявление на ведущих автомобильных порталах.

на ведущих автомобильных порталах. Подробно описать сильные стороны авто и честно сообщить о слабых местах.

и честно сообщить о слабых местах. Загрузить четкие снимки высокого качества .

. Указать о возможности просмотра и пробной езды.

Пример сделки

После того, как найдется покупатель:

Уполномоченное лицо подписывает договор купли-продажи в ваших интересах.

в ваших интересах. Покупатель производит оплату (наличными, банковским переводом или через сейфовую ячейку).

(наличными, банковским переводом или через сейфовую ячейку). Каждая сторона получает свой экземпляр договора.

Совет: Для крупных сумм лучше использовать банковскую ячейку – это обеспечит безопасность расчетов.

Снятие с регистрации

После завершения продажи нужно:

Снять машину с учета в сервисном центре МВД.

Это осуществляет либо новый владелец лично, либо ваш представитель по доверенности.

Обязательно сохранить копию справки о снятии с учета.

Кроме того, в случае отсутствия доверенного лица владелец авто может обратиться за услугами специализированных компаний, которые занимаются выкупом авто по доверенности. Такие фирмы имеют свое преимущество – берут на себя все формальности и сохраняют ваше время, но могут предлагать цену ниже рыночной.

Также OBOZ.UA сообщал, что завещать имущество в Украине также можно, не возвращаясь в страну. С самыми сложными и важными моментами этой процедуры вы можете ознакомиться в материале на нашем сайте.

