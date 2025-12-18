Продажа авто в Украине из-за границы: как заключить сделку, не приезжая домой
Выезд за границу заставил многих украинцев оставить практически все свое имущество на родине. Но впоследствии может возникнуть потребность его продать. Заключить соглашение о продаже автомобиля можно, не возвращаясь из-за границы.
Самые сложные и важные моменты при продаже авто связаны с поиском доверенного лица, заключением сделки и снятием авто с регистрации.
Оформление доверенности
Если вы находитесь за границей, самый удобный вариант реализации автомобиля — это передать полномочия доверенному лицу в Украине. Им может стать член семьи, знакомый или специализированная фирма.
Алгоритм действий
- Посетите украинское консульство по месту вашего временного пребывания.
- Составьте нотариальную доверенность с предоставлением права на реализацию транспортного средства.
- Внесите в доверенность весь перечень необходимых прав: возможность подписывать сделку купли-продажи, принимать оплату, осуществлять снятие с регистрации.
Обратите внимание: Доверенность из консульства имеет идентичную правовую силу с документом, оформленным в Украине.
Подготовка документов
Лицо, которому была доверена продажа, должно иметь:
- Свидетельство о регистрации ТС (оригинал).
- Технический паспорт (оригинал).
- Нотариально заверенную доверенность.
- Ваш документ, удостоверяющий личность (оригинал или копию).
Оценка стоимости автомобиля
Даже из-за границы есть возможность:
- Проанализировать предложения на AUTO.RIA, RST.ua и подобных платформах.
- Попросить уполномоченного сделать детальные снимки машины.
- Учесть актуальную ситуацию на рынке и реальное состояние транспортного средства.
Размещение объявления
Уполномоченное лицо может:
- Создать объявление на ведущих автомобильных порталах.
- Подробно описать сильные стороны авто и честно сообщить о слабых местах.
- Загрузить четкие снимки высокого качества.
- Указать о возможности просмотра и пробной езды.
Пример сделки
После того, как найдется покупатель:
- Уполномоченное лицо подписывает договор купли-продажи в ваших интересах.
- Покупатель производит оплату (наличными, банковским переводом или через сейфовую ячейку).
- Каждая сторона получает свой экземпляр договора.
Совет: Для крупных сумм лучше использовать банковскую ячейку – это обеспечит безопасность расчетов.
Снятие с регистрации
После завершения продажи нужно:
- Снять машину с учета в сервисном центре МВД.
- Это осуществляет либо новый владелец лично, либо ваш представитель по доверенности.
- Обязательно сохранить копию справки о снятии с учета.
Кроме того, в случае отсутствия доверенного лица владелец авто может обратиться за услугами специализированных компаний, которые занимаются выкупом авто по доверенности. Такие фирмы имеют свое преимущество – берут на себя все формальности и сохраняют ваше время, но могут предлагать цену ниже рыночной.
