До индексации пенсий в Украине осталось несколько недель: у кого не будет заметного повышения выплат

Ежегодное повышение пенсий с 1 марта в 2026 году состоится для абсолютного большинства украинцев. Правда, не всегда речь идет именно об индексации (то есть увеличение на определенный процент). Некоторых пенсионеров ждет повышение на определенную сумму, которая не зависит от размера собственной выплаты. Меньше всего повезло "новым" пенсионерам – тем, кто вышел на заслуженный отдых за последние три года.

Вместо индексации они получат доплату – в прошлые годы она составляла 100-125 грн. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Такая незначительная надбавка, предусмотренная постановлением правительства вместо индексации, не позволит таким пенсионерам компенсировать инфляцию. Поэтому реальная покупательная способность их пенсии будет стремительно снижаться.

По разным подсчетам, за первые три года реальный размер пенсии (за вычетом инфляции) падает примерно на треть. И это на фоне значительного снижения размера всех пенсий, назначаемых после реформы 2017-го (в результате снижения в формуле коэффициента оценки стажа).

К примеру, если новый пенсионер, который вышел на пенсию в начале 2022-го, имел выплату в размере, допустим, 4 тыс. грн (и не было никаких доплат), по решению правительства за два года его пенсию увеличили всего на 200 грн. То есть пенсия выросла в этом случае всего на 5%. Тогда как с 2022-го до конца 2024-го совокупный размер инфляции составил 43,6%.

Непосредственно в ходе индексации также ограничения и по максимальному размеру надбавки. В 2025 году это было 1500 грн.

Кроме максимального размера повышения также постановлением устанавливается и минимальная доплата. В прошлом году она составляла 100 грн.На такое повышение могли рассчитывать и те украинцы, которые имеют невысокие выплаты, значительные "дотяжки" и "доплаты", в частности возрастные доплаты.

В целом точный размер индексации будет известен только в конце февраля, потому что тогда станут известны окончательные цифры по инфляции и динамике роста зарплат. Однако, учитывая оценки НБУ, а также предварительную статистику роста зарплат, уровень индексации, по расчетам OBOZ.UA, может составлять от 11,97% до около 14,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. Если эта сумма маловата, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

