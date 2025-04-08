"До 8000 грн заработка в день": украинцам в Telegram рассылают подозрительные голосовые сообщения

В Украине снова активизировались мошенники, которые предлагают крупный заработок за примитивную онлайн-работу. Соответствующие "рассылки" с голосовыми сообщениями стали получать пользователи Telegram. Вероятно, это новая форма старой схемы, когда аферисты втираются в доверие к жертвам, а после выманивают крупные суммы.

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Как стало известно OBOZ.UA, украинцам в Telegram в начале апреля начали приходить странные голосовые сообщения. К примеру, в одном из них предлагалось "оставить отзыв о продукции" и получить за это "от 100 до 6986 грн", а в день зарабатывать "по 8000 грн". При этом сообщение, очевидно, озвучено с помощью искусственного интеллекта.

"Можете ли вы прокомментировать нашу продукцию? За один отзыв вы можете получить от 100 до 6986 грн. Ежедневный доход – 8000 грн. Это простое удаленное задание. Если вы хотите принять участие, пожалуйста, укажите свой возраст", – говорится в сообщении.

Судя по всему, это новый вариант реализации схемы, которая пришла в Украину из-за границы и распространялась в основном через WhatsApp. Так, мошенники сначала пишут потенциальным жертвам с неизвестных номеров с подозрительными кодами (+1, +2 и т.п.). Беседу начинают с фраз по типу "Привет! Как дела?", а после предлагают работу.

Злоумышленники представляются сотрудниками компании, которая якобы платит за отзывы, лайки, комментарии и так далее. Отличительная черта таких предложений – очень высокая "зарплата" за самые простые действия.

Схема строится на том, что к "работнику" привязывают личного "менеджера", через которого происходит вся коммуникация. Тот присылает жертве анкету, в которой нужно указать личные данные, включая название банка и номер карты (якобы для оплаты). Первые выполнения задач действительно оплачиваются – "работникам" присылают небольшие суммы.

Однако через некоторое время появляются новые "задания". В их условия уже входит требование переслать на указанный счет определенную сумму, чтобы якобы потом получить больше. Это продолжается некоторое время, выплаты производятся, суммы растут, но в какой-то момент "менеджер" просто исчезает после того, как жертва, которая уже доверяет ему, передаст аферистам крупные средства.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине появились еще две новые схемы мошенников. Они рассылают фейковые SMS о "записи на прием", а также распространяют "приложение" якобы "Киевгаза".

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