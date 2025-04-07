В Украине появились еще две мошеннические схемы: как и где можно встретить аферистов

В Украине активизировались мошенники, рассылающие фейковые SMS о "записи на прием", побуждая людей переходить по подозрительным ссылкам. В то же время, в коммунальной сфере мошенники также бодрствуют и массово распространяют фейковые приложения от "Киевгаза", пытаясь обмануть потребителей и получить их деньги.

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О схеме с приложением сообщили в "Киевгазе". В последнее время в сети появляются фейковые страницы, предлагающие загрузить якобы официальное приложение.

В сообщениях мошенники призывают пользователей произвести оплату за распределение природного газа через это приложение, однако вся эта информация ложна. На самом деле, у "Киевгаза" нет ни одного официального приложения для оплаты газовых услуг.

Для того чтобы передать показания и произвести оплату, следует пользоваться проверенными каналами: чатботами в Telegram или Viber, личным кабинетом на сайте "Киевгаза", онлайн-платежами через Portmone или EasyPay, а также сервисами банков, таких как "ПриватБанк" и "Ощадбанк". Важно помнить, что мошенники могут использовать похожие на официальные сайты ссылки или веб-страницы с лишь незначительными отличиями, поэтому всегда проверяйте URL-адрес перед тем, как вводить любую информацию. Чтобы не попасть в ловушку мошенников, следует соблюдать несколько простых правил безопасности:

не переходите по сомнительным ссылкам, особенно если они выглядят как набор случайных символов или почти идентичны названиям известных сайтов;

не передавайте свои персональные данные через незнакомые или подозрительные каналы, страницы в соцсетях или другие онлайн-ресурсы;

всегда проверяйте информацию только на официальных источниках – сайте компании или через проверенные приложения.

Еще одной новой мошеннической схемой является рассылка SMS-сообщений о "записи на прием". В таких сообщениях не указывается, на какой именно прием идет речь, что заставляет получателей перейти по указанной ссылке из любопытства. Это может стать роковой ошибкой, поскольку за переходом по ссылке можно потерять контроль над своим телефоном или другими устройствами.

После перехода на фейковые сайты мошенники получают доступ к личным данным, паролям, а также могут злонамеренно использовать вашу информацию для доступа к онлайн-банкингу. Важно понимать, что ни одна официальная организация не рассылает подобные SMS без уточнения деталей или конкретных инструкций.

Как избежать опасности от sms-мошенничества

если вы получили sms с непонятной или подозрительной ссылкой, не переходите за ней, даже если текст кажется знакомым или важным;

всегда проверяйте информацию через официальные каналы связи или непосредственно с учреждениями, предположительно отправившими сообщение;

предупредите своих близких и знакомых об этой схеме, чтобы они не стали жертвами мошенников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появилась новая мошенническая схема, лица используют агрессивные комментарии, чтобы заставить пользователей перейти по ссылке на фишинговые сайты и украсть их личные данные. Следует быть осторожными, не переходить по сомнительным ссылкам и блокировать подозрительные аккаунты.

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