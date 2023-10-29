WhatsApp заполонили мошенники – "работают" по всему миру и выманивают миллионы евро. Раскрыта схема

Тысячи соискателей по всему миру стали мишенью мошенников в WhatsApp. Аферистам, далось выманить у людей 100 млн евро. Фейковые работодатели выдают себя за представителей известных рекрутинговых компаний. В итоге они вынуждают жертв платить за собственный "заработок" – с помощью махинаций с электронными кошельками.

В частности, мошенники прикрываются такими глобальными фирмами как Reed, Hays и Adecco. Об этом говорится в расследовании Euronews и компании CloudSEK, специализирующейся на кибербезопасности искусственного интеллекта.

Как рассказал сотрудник Reed Кит Россер, афера возникла в ноябре 2022 года. Пика активности мошенники-"работодатели" достигли в марте-2023 года. "Мы получаем десятки сообщений в день, в частности, о мошенничестве в WhatsApp. Они (мошенники. – Ред.) копируют названия настоящих рекрутинговых фирм – как "досок объявлений", так и кадровых агентств", – рассказал Россер.

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Специалисты из JobsAware считают, что за помощью обращается только 5% жертв, то есть только в Британии как минимум один человек в день стает мишенью этой схемы. Британский регулятор OFCOM подсчитал, что в целом почти каждый третий житель страны сталкивался с поддельными объявлениями о приеме на работу.

На самом же деле афера выходит далеко за пределы Британии. Специалисты сталкивались с жалобами их Филиппин и других стран Азии, а также Австралии и США. По мнению экспертов, преступники нацелены, в первую очередь, на страны с высоким уровнем знания английского и высокими средними доходами населения.

Как работает схема

Журналистам удалось пообщаться с 12 пользователями WhatsApp, которые получили предложения работы через мессенджер. Различия в текстах сообщений оказались несущественными. Имена "рекрутеров" отличались, но всегда были женскими. А номера телефонов, с которых отправлялись сообщения, были зарегистрированы в целом ряде стран – от США до Пакистана.

Псевдо-рекрутеры "искали" людей разных профессий. Соискателям предлагали гибкий график работы с оплатой до 344 евро в час, однако в криптовалюте.

Сотни пользователей Reddit из разных стран также рассказали о своем опыте общения с мошенниками. По словам субмодератора платформы, аферисты, по сути, предлагают работу с веб-сайтом или мобильным приложением, которое в итоги и выманивает деньги у соискателей.

"Рекрутер" "Стелла", с которой общались сами расследователи, описала рабочие задачи как "очень похожие на клики по рекламе на сайтах и мобильных играх, которые дают некоторую прибыль после просмотра рекламы". Во время "обучения" журналистам продемонстрировали, что таким образом они якобы могут заработать 40 долларов за 15 минут.

"После недели обучения нам сказали связаться с агентом по обслуживанию клиентов в Telegram, чтобы получить "разовый бонус" в размере 30 долларов. Теперь на нашем счету было 70 долларов, и "Стелла" попросила создать криптовалютный кошелек, чтобы вывести средства с веб-сайта Digital Logic", – рассказывают журналисты.

Тут и крылась ключевая загвоздка. По словам "Стеллы", чтобы вывести деньги с криптокошелька, его сначала нужно было пополнить и повторять взносы регулярно. "Она сказала, что счет должен быть пополнен, "потому что данные о продукте связаны с данными платформы Digital logic в реальном времени, и для создания движения денег требуется депозит", – цитирует издание.

То есть по сути, жертвы мошенничества должны платить, чтобы "зарабатывать". Эксперты, расследующими это мошенничество, подтвердили, что Digital Logic является частью мошеннической сети.

"Это вызывает привыкание, потому что вы думаете: "О, я просто трачу 35 евро, но зарабатываю... 46 евро". Это происходит в режиме реального времени... А самом деле деньги никогда не поступают с криптокошельков на счета сотрудников. Они идут на счета мошенников", – объяснил соучредитель Refundee Стюарт Макфадден.

С течением времени мошенники запрашивают все более крупные суммы за "возможность зарабатывать". Например, в чате, скриншотами которого поделился один из клиентов Refundee, компания под названием Golden Egg запросила депозит в размере 19 560 евро. Предполагалось, что этот депозит разблокирует зарплату 12 650 евро.

"Что произойдет, если я не смогу внести сумму, потому что она слишком высокая?" – спросил \сотрудник, на что "агент" (также "Стелла") ответила протокольно: "Вам нужно выполнить 40 заказов, вы сможете вывести деньги на счет в течение 5-15 минут".

По словам Макфаддена, многие из людей, которые попались на аферу, уже вложили в нее так много времени и денег, что ими движет модель поведения, распространенная среди азартных игроков. Это вынуждает вкладывать все большие суммы денег, чтобы попытаться компенсировать предыдущие потери.

Это приводит к огромным потерям, поскольку, в отличие от азартных игр, в мошенничестве вообще нет шанса на выигрыш, объяснил Макфадден. "Вы никогда не сможете закончить задачи, и они становятся все более и более нелепыми. Мы видели людей, которые платили по 100 тыс. евро", – сказал Макфадден и упомянул пострадавшего, который потерял 460 тыс. евро из-за этой аферы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине тоже "работают" мошенники, которые представляются работодателями. Они используют более десятка схем обмана.

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