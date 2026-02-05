Чем раньше – тем дешевле: в 'Укрзализныце' меняют правила ценообразования на определенные категории билетов

Железнодорожники Украины предложили ряд изменений в правила и тарифы на пассажирские перевозки. В частности, предусматривается введение динамического ценообразования на билеты премиум-сегмента, а также обновление условий возврата средств за билеты, которые возвращают пассажиры.

Для внедрения изменений железнодорожники объявили 30-дневное общественное обсуждение. "Укрзализныця" предлагает всем заинтересованным сторонам в этот период подать свои замечания и предложения.

Динамическое ценообразование

Предлагается изменить принцип динамического ценообразования на билеты премиум-класса. Стоимость билета будет зависеть от периода года, дня недели, даты приобретения и от реального уровня наполненности поезда (последнее предложение пока "в перспективе", потому что требует дополнительных ИТ доработок).

Такой подход к формированию стоимости билетов применяется в большинстве европейских железнодорожных компаний, также его же используют авиалинии, объясняют железнодорожники.

"Например, если пассажир покупает билет на поезд из Киева во Львов в первый понедельник февраля – то есть, непиковый период, – и делает это за 20 дней до поездки, стоимость билета в вагоне СВ будет ниже, чем если билет на этот же поезд купить в июле (пиковый период) в пятницу, когда спрос высокий, и осталось последнее место в вагоне", – отмечают железнодорожники.

Эти изменения предлагаются для исключительно вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении. Стоимость проезда в вагонах плацкарт, купе, а также 2 класса "Интерсити" во внутреннем сообщении не изменится.

Также предлагается увеличить цены на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов.

"Цена в этих вагонах с апреля увеличится ориентировочно на 20%. Именно эти места выкупаются быстрее всего и на них есть повышенный неудовлетворенный спрос", – объясняют железнодорожники и уточняют, что согласно их предложению в других вагонах международных поездов цены на проезд не изменятся.

Обновление правил возврата билетов

Другое предложение касается не только премиум-сегмента, а всех пассажироперевозок. В частности, предлагается отказаться от фиксированной суммы, которую возвращают пассажиру за возврат билетов. Она должна определяться, насколько заблаговременно пассажир отказывается от поездки, и чем раньше вернуть билет – тем больше будет сумма возврата.

"По статистике, почти 70% возвратов билетов происходят за четыре дня до отправления поезда. При этом значительная часть таких билетов повторно не продается, особенно в случае позднего возврата. Это создает ситуацию, когда билеты на поезд сначала невозможно купить, а потом он едет полупустым", – объясняют в "Укрзализныце".

Предлагаются следующие условия возврата:

если вернуть билет за 15-20 суток до отправления поезда, средства возвращаются полностью ;

; за 10-14 суток – возвращается 90% стоимости билета ;

; за 5-9 суток – 75% стоимости ;

; от 1 до 4 суток – 50% стоимости ;

; менее чем за 24 часа до отправления – возвращается в среднем 30% стоимости проезда.

Железнодорожники уточняют, что эти изменения не будут применяться к военным и социально уязвимым группам пассажиров, в частности лиц с инвалидностью, а также не будут касаться поездов к прифронтовым территориям.

