"Укрзалізниця" изменила режим движения поездов: что должны знать пассажиры

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины – в том числе и по железной дороге. Учитывая это, в прифронтовых районах – в частности в Харьковской, Запорожской и Сумской областях – движение поездов осуществляется с усиленными мерами безопасности.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что в результате обстрела на Сумщине пострадала дежурная железной дороги, которая направлялась на работу, – женщине оказали помощь.

Харьковская область

Пассажиров, отправляющихся в направлении Лозовая – Барвенково – Краматорск, просят пользоваться автобусным объездом. Для этого уже организовали стыковку.

Запорожская область

Продолжается усиленный мониторинг угроз – на 5 февраля запланированы автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем, которые обеспечивают при участии гуманитарной миссии "Пролисок".

Тех, кто направляется в Синельниково или Запорожье, просят на подъезде к Днепру прислушиваться к инструкциям поездной бригады и работников вокзала. А тех, кто отправляется из этих городов, – внимательно следить за сообщениями в приложении и объявлениями на станции.

"При условии, что ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда (как это было в воскресенье). Но приоритет неизменный – безопасность пассажиров и железнодорожников", – предупредили сотрудники железной дороги.

Сумская область

РФ осуществила массивный обстрел железнодорожной инфраструктуры. Как сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, в Ахтырском районе были повреждены технические помещения и пути, а в Шосткинском районе:

атаковали энергетическую инфраструктуру железной дороги;

ударили по "вагону несокрушимости", который служил для обогрева жителей;

повредили здания железной дороги и тепловоз;

пострадала дежурная по станции;

движение поездов возобновили, как только позволила ситуация с безопасностью.

Зато мониторинговые группы работают в усиленном режиме, а в случае прямой угрозы БПЛА могут делаться вынужденные остановки вблизи укрытий. Пассажиров просят следить за обновлениями на официальных ресурсах "Укрзалізниці" и включить push-оповещения в ее приложении.

