Чехия планирует ужесточить правила для украинцев: что изменится для беженцев с временной защитой

Чехия планирует усилить контроль за украинцами с временной защитой, в частности сократить разрешенное время пребывания за границей и ввести более жесткие последствия за нарушение правил. В то же время для тех, кто легально работает и соблюдает законы, условия останутся стабильными, а возможности для долгосрочного проживания даже расширятся.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Василий Зварич в интервью медиа. По словам дипломата, усиление контроля – это часть более широкой тенденции, которая наблюдается по всему Европейскому Союзу (ЕС), ведь страны переходят к более структурированной миграционной политике.

В случае Чехии ситуация выглядит относительно стабильной, ведь значительная часть украинцев уже интегрировалась в общество. Беженцы работают, платят налоги и имеют стабильные доходы. Именно поэтому новые правила направлены не на ограничение прав, а на уточнение условий пребывания и отделение тех, кто действительно нуждается в защите, от тех, кто нарушает правила.

Одним из ключевых изменений может стать сокращение срока пребывания за пределами страны. Если сейчас украинцы со статусом временной защиты могут покидать Чехию до 90 дней, то в будущем этот период планируют уменьшить примерно до 30 суток.

Еще одно важное изменение – усиление ответственности за нарушение законодательства. Отныне за несоблюдение правил пребывания или местных законов украинцам может грозить:

аннулирование статуса временной защиты;

потеря документов;

принудительное выдворение из страны.

По словам Зварича, для большинства украинцев серьезных изменений не предвидится. Те, кто официально трудоустроен, соблюдает законы и проживает в Чехии на законных основаниях, не должны почувствовать существенного ухудшения условий. Более того, власти страны работают над механизмами, которые позволят упростить переход от временной защиты к долгосрочным видам на жительство.

Отдельно дипломат прокомментировал дискуссии в ЕС относительно возможного ограничения приема новых беженцев, в частности мужчин трудоспособного возраста. По его словам, такие инициативы являются частью внутренней политики отдельных государств и не направлены непосредственно против украинцев.

