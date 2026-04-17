У украинцев, работающих в Польше, осталось 10 дней: что изменится с 27 апреля

В Польше утвердили новый порядок подачи заявлений на легализацию пребывания работы и пребывания иностранных граждан и, в частности, украинских беженцев. Через 10 дней, то есть с 27 апреля, подать документы можно будет только в электронном формате через новый Модуль управления делами (Moduł Obsługi Spraw, или MOS).

Видео дня

Об этом сообщили в Управлении по делам иностранцев Польши. В связи с этим, начиная с 17 апреля, старая версия портала MOS будет отключена.

Кого касаются новые правила

Иностранных граждан, которые подают заявления на:

получение временных или постоянных видов на жительство;

получение статуса долгосрочного резидента Евросоюза.

Что изменится для работников

С 27 апреля 2026 документы можно будет подать только онлайн через портал MOS 2.0 – документы, которые поступят после дедлайна, просто не будут рассматриваться.

, но важна именно дата получения документов учреждением, а не отправка.

Для подачи нужны PESEL, доступ к login.gov.pl, доверенный профиль или электронная подпись.

Заявка зависит от работодателя – представитель компании должен заполнить и подписать Приложение 1 (Załącznik nr 1), подтверждая условия трудоустройства.

Ссылка на форму поступит в электронном письме – если работодатель не ответит за 30 дней, то процесс останавливается.

Но цифровизация процесса будет неполной, поскольку личная явка работника остается обязательной. В воеводском управлении он должен:

сдать отпечатки пальцев;

показать паспорт;

подтвердить данные.

В Польше растут зарплаты в Польше

Больше всего в 2025 году в Польше повысили зарплаты диспетчеров транспортных перевозок – на 9,5%. В целом же именно логистическая отрасль продемонстрировала одну из самых высоких динамик роста заработных плат на местном рынке труда.

Это коррелируется со столь же значительными темпами прироста занятости. То есть, там, где платят высокие зарплаты, нет проблем с рабочей силой.

"Этот сектор быстро развивается в Польше. Обеспечивают же это развитие временные работники. В том числе иностранные, которые способны оперативно закрывать сезонные потребности бизнеса в простой рабочей силе", – объясняют аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, работники физических профессий становятся все более востребованными в Польше. Вместе с тем, потребность в квалифицированном персонале в ряде отраслей сокращается. При этом сами поляки все менее охотно идут работать физически, а потому местный бизнес вынужден ориентироваться на иностранцев – и прежде всего, украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!