Часть украинцев может потерять важные выплаты: что известно о новой реформе социального страхования

В Украине вскоре заработает новая реформа социального страхования есть потенциал. Она создает три новых статуса трудоспособности, определяющих право на социальные выплаты. Трудоспособные лица, признанные способными к самообеспечению, социальные выплаты не будут получать.

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Об этом пишет Минсоцполитики. Нововведения предполагают значительную трансформацию системы социального страхования, чтобы обеспечить эффективную поддержку тех, кто получил травмы или серьезные заболевания, а также максимально восстановить их способность к активной жизни.

Законопроект также имеет целью разграничить понятия "инвалидность" и "трудоспособность", создав три новых статуса, определяющих форму и объем поддержки. Эта градация позволит адаптировать социальные выплаты и другие формы помощи в зависимости от состояния здоровья и самообеспечения:

полное устойчивое ограничение трудоспособности – предусматривает автоматические ежемесячные выплаты людям, полностью утратившим способность к труду и не могут самостоятельно обеспечивать свое существование;

частичное ограничение трудоспособности – для лиц, сохраняющих определенный потенциал к труду, но нуждающихся в помощи в обучении или трудоустройстве. В этом случае выплаты будут производиться при условии активного трудоустройства или участия в программах адаптации;

– для лиц, сохраняющих определенный потенциал к труду, но нуждающихся в помощи в обучении или трудоустройстве. В этом случае выплаты будут производиться при условии активного трудоустройства или участия в программах адаптации; трудоспособные лица – этот статус будет предоставляться людям, которые считаются способными самостоятельно работать и обеспечивать свои потребности, а следовательно, не будут нуждаться в социальных выплатах.

Таким образом, государство предлагает вариативный подход, где выплаты будут направлены только тем, кто нуждается в финансовой поддержке. Законопроект вводит платформу Потенциал – инновационную систему социального страхования, объединяющую социальные и медицинские услуги на базе цифровых инструментов.

Это позволит прозрачно и оперативно сопровождать каждый случай, минимизируя бюрократию и обеспечивая удобство и быстроту получения помощи. Через платформу люди могут подавать документы на реабилитацию, страховые выплаты, получать консультации и регистрироваться на программы трудоустройства.

Одним из революционных шагов отказ от традиционной системы медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в пользу оценки состояния здоровья мультидисциплинарными командами. Такие команды будут использовать цифровые инструменты для определения инвалидности и трудоспособности личности. Кроме медицинских показателей, оценка будет включать возможность возвращения к работе, что будет способствовать более объективной и детальной оценке каждого случая.

Для тех, кто полностью потерял трудоспособность, государство планирует увеличить страховые выплаты. Людям, которые частично восстановили здоровье и могут работать, будет предоставляться помощь в виде бесплатных лекарств, вспомогательных реабилитационных средств, профессионального переучивания или социальных услуг. В рамках реформ предполагается комплексный подход к реабилитации, охватывающий:

продлен оплачиваемый период реабилитации – отныне оплачиваемый отпуск на восстановление здоровья может длиться до года;

– отныне оплачиваемый отпуск на восстановление здоровья может длиться до года; увеличение выплат при реабилитации – новый тип больничного предполагает, что реабилитационные выплаты будут достигать от 70% до 100% средней зарплаты;

– новый тип больничного предполагает, что реабилитационные выплаты будут достигать от 70% до 100% средней зарплаты; сохранение рабочего места – работники, нуждающиеся в длительной реабилитации, не будут под угрозой увольнения, даже если их нетрудоспособность превышает четыре месяца, что является значительным изменением в действующем законодательстве.

Одной из важных новелл закона является электронный кейс-менеджмент, который обеспечит автоматизированное управление случаями инвалидности. Это объединит социальные и медицинские данные в единую цифровую систему, что облегчит взаимодействие с медицинскими учреждениями и государственными учреждениями, а также ускорит оказание необходимой помощи.

Реформа предусматривает сохранение действующих социальных гарантий для лиц с инвалидностью, в частности, выплату пенсий и ежемесячной поддержки. Люди, получающие пенсию по инвалидности, будут продолжать получать ее по-прежнему. Это подчеркивает, что реформа направлена на улучшение, а не на уменьшение уровня социальной поддержки.

Законопроект также устанавливает новые правила защиты людей с ограниченной работоспособностью. В частности, за человеком, который проходит длительный процесс реабилитации, будет сохраняться рабочее место более четырех месяцев. Это гарантирует стабильность для тех, кто получил тяжелую травму или болезнь и требует времени на полное восстановление.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, использующие твердое топливо для отопления, получат дополнительные субсидии до 21 тысяч гривен. Программа охватит около 500 тысяч домохозяйств, что позволит поддержать людей в подготовке к зиме.

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