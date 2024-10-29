Украинцы получат до 21 тыс. грн на коммуналку: кто может рассчитывать на дополнительные выплаты

Украинцы, использующие твердое топливо для отопления, получат дополнительные субсидии до 21 тысяч гривен. Программа охватит около 500 тысяч домохозяйств, что позволит поддержать людей в подготовке к зиме.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По данным премьера, только за октябрь украинцам было начислено 1,4 миллиарда гривен на жилищные субсидии и льготы.

Общая сумма помощи, выплаченной государством за 10 месяцев 2024 года, составила 29,6 миллиарда гривен. Такая поддержка крайне важна для многих семей, оставшихся без стабильного источника дохода из-за войны, и позволяет уменьшить финансовую нагрузку в условиях высоких цен на энергоресурсы и коммунальные услуги.

Программа поддержки для граждан, отапливающих жилье твердым топливом, действует по упрощенным условиям. Правительство предусмотрело автоматическое переназначение субсидий для тех, кто уже получал субсидии в течение прошлого отопительного сезона. Это означает, что граждане, ранее подавшие заявки на получение субсидий, смогут избежать дополнительных сложностей с повторной подачей документов, что значительно упрощает процесс.

Получатели субсидий могут рассчитывать на единовременную выплату до 21 тысячи гривен, которая поможет им закупить топливо для обогрева дома на зиму. Это особенно важно для людей, проживающих в отдаленных регионах и имеющих ограниченный доступ к другим источникам энергии.

На фоне сложной экономической ситуации украинское правительство ввело упрощенную систему для оформления субсидий. Теперь людям не нужно повторно проходить долгий процесс верификации и оформления, как это было раньше. Автоматическое переназначение позволяет быстрее получить средства и начать подготовку к зимнему сезону. Важно, что этот подход помогает снизить нагрузку на местные органы социальной защиты, позволяя эффективнее и быстрее обрабатывать заявки.

Получение субсидии для граждан, использующих твердое топливо, производится по стандартной процедуре начисления субсидий. Заявители могут подать заявку через отделы социальной защиты населения или онлайн на правительственном портале. Важно, что программа охватывает тех граждан, которые уже имеют опыт получения субсидий, что делает доступ к выплатам более удобным.

В условиях растущих расходов на топливо и подготовку к зимнему периоду правительство Украины разработало комплексный пакет зимней поддержки, включающий субсидии для разных категорий населения. Увеличение суммы поддержки позволит обеспечить финансовую устойчивость многим семьям. Правительство продолжит мониторинг и корректировку программ поддержки, чтобы своевременно реагировать на вызовы, которые могут возникнуть зимой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Украины утвердило проект, по которому внутриперемещенные лица (ВПЛ) в девяти областях смогут получать субсидию на аренду жилья, если арендные расходы превышают 30% совокупного дохода семьи. Для получения субсидии договор аренды должен быть зарегистрирован в базе Пенсионного фонда (ПФУ).

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