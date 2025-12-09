Школы и садики без очередей и доступная медицина: какое воеводство в Польше лучше выбирать украинцам
В Польше проживает большое количество украинских беженцев, и именно поэтому вопрос выбора комфортного воеводства является особенно важным. Согласно аналитике на 2025 год, Подляское воеводство признано лучшим, потому что сочетает безопасность, хорошую инфраструктуру и спокойные условия для семейной жизни.
Об этом говорится в аналитике AlgoLytics. Согласно отчету, в крупных городах наблюдается динамичное развитие, широкий выбор услуг и активный рынок труда, тогда как меньшие города и села часто испытывают недостаток инвестиций и специалистов.
Исследование базировалось на модели "типичной польской семьи", в которую входят двое работающих родителей и дети дошкольного и школьного возраста. Эксперты изучали не только экономические показатели, но и повседневные условия жизни. На первом плане оказались возможности получить качественную медицинскую помощь и быстро добраться до больниц, состояние окружающей среды и уровень загрязнения воздуха, общая безопасность региона и ситуация с преступностью.
Значительную роль сыграли и образовательные аспекты, такие как доступность детсадов, качество школьного образования и результаты учеников. Отдельно анализировался транспорт, ведь его наличие играет важную роль в том, чтобы быстро добираться до работы. Большое значение имели также доступность как государственных, так и коммерческих услуг, современность технической и цифровой инфраструктуры, включая качество интернета .
Не обошли вниманием и культурное предложение – музеи, театры, спортивные объекты, места для активного отдыха. Завершающим блоком оценки стала социальная сплоченность и то, насколько комфортно людям жить в своей общине, поддерживают ли они друг друга, является ли местное сообщество активным и дружественным.
Рейтинг лучших воеводств Польши
- Подляское;
- Западнопоморское;
- Варминско-Мазурское;
- Люблинское;
- Любуское;
- Мазовецкое;
- Поморское;
- Свентокшиское;
- Куявско-Поморское;
- Лодзинское;
- Подкарпатское;
- Опольское;
- Нижнесилезское;
- Малопольское;
- Великопольское;
- Силезское.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Германия, Польша и Чехия – это тройка стран, где находится больше всего вынужденных переселенцев из Украины. Несмотря на социальную поддержку, аренда недвижимости в Европе остается болезненным вопросом, ведь цены там существенно выше украинских.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!