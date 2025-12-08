Сколько украинские беженцы платят за жилье в Европе: сравнение

Германия, Польша и Чехия – это тройка стран, где находится больше всего вынужденных переселенцев из Украины. Несмотря на социальную поддержку, аренда недвижимости в Европе остается болезненным вопросом, ведь цены там существенно выше украинских.

Согласно данным Numbeo – портала, который анализирует стоимость жизни, в том числе и цены на аренду, в разных уголках мира – дороже всего снимать жилье (среди указанных стран) в Германии. Далее по этому показателю идет Чехия, а уже потом – Польша.

Германия

В ФРГ, если ориентироваться на среднестатистические цены, аренда жилья превышает украинские расценки на 194%.

Центр: за однокомнатную квартиру в центре города придется выложить около 858 евро (примерно 43,3 тысячи гривен) ежемесячно.

Спальные районы: аналогичное жилье подальше от центра будет стоить 659 евро (почти 32,5 тысячи гривен).

Чехия

В Чехии оплата за съемное жилье будет примерно на 145% выше, чем в среднем по Украине.

Центр: однокомнатная квартира будет стоить 17,8 тысячи крон (36,3 тысячи гривен) в месяц.

Спальные районы: жилье за пределами центра обойдется в около 14,2 тысячи крон (почти 29 тысяч гривен).

Польша

Хотя стоимость недвижимости здесь относительно доступна, цены все равно отличаются от украинских. Стоимость аренды в Польше выше на 116%.

Центр: ежемесячно за однокомнатную квартиру придется платить примерно 2 834 злотых (около 33 тысячи гривен).

Спальные районы: вариант на окраине будет стоить 2 327 злотых (чуть больше 27 тысяч гривен).

