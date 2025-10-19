Немцы выступают против выплат украинским беженцам: что планирует правительство

В Германии более 66% граждан выступают против социальных выплат украинским беженцам, а 62% – за возвращение мужчин призывного возраста в Украину. Правительство Германии уже готовит изменения, которые могут ограничить выплаты Bürgergeld для новоприбывших украинцев в 2026 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения (INSA) по заказу Bild. Только 17% респондентов считают, что все украинские беженцы, которые находятся в Германии, имеют право на социальные выплаты.

Зато 66% опрошенных ответили категорическим "нет". Еще около 17% не смогли определиться с ответом. Более того, 62% немцев убеждены, что мужчины призывного возраста из Украины должны вернуться домой, тогда как только 18% респондентов считают, что они могут оставаться в Германии. Эти цифры свидетельствуют об очевидной усталости части немецкого общества от последствий миграционного кризиса и высоких социальных расходов государства.

Сколько украинцы получают в Германии

По данным, в Германии ежегодно примерно 700 тысяч украинцев получают в целом около 6,3 миллиарда евро социальной помощи. В то же время только каждый третий украинец из тех, кто проживает в стране, имеет официальное трудоустройство. Многие беженцы, которые приехали после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, до сих пор не смогли полноценно интегрироваться на рынок труда – из-за языковых барьеров, сложности переквалификации и недостатка вакансий.

Bürgergeld (дословно – "деньги для граждан") – это государственная помощь, введенная в Германии с 1 января 2023 года. Она заменила предыдущую систему Hartz IV и является основной финансовой поддержкой для трудоспособных, но временно безработных лиц. Размер пособия для одинокого человека составляет 563 евро в месяц, кроме того, государство покрывает расходы на жилье и медицинское страхование.

Согласно проекту бюджета на 2026 год, министерство труда Германии планирует сократить расходы на социальную помощь на 1,5 миллиарда евро. Часть этой экономии правительство намерено достичь путем отмены Bürgergeld для новых украинских беженцев. Вместо этого им могут предоставлять помощь для просителей убежища – значительно меньшую по размеру.

Результаты опроса показывают рост скептицизма в немецком обществе относительно политики "государства всеобщего благосостояния". Bild в своем материале даже называет нынешнюю систему "магазином самообслуживания", намекая на злоупотребление социальными выплатами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отмена запрета на выезд для мужчин 18-22 лет привела к росту заявок на защиту в Германии со 100 до 1000 в неделю. Количество украинских беженцев, работающих в Германии, выросло втрое, а общее количество зарегистрированных украинцев превысило 1,2 млн.

