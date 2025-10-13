Помощь украинцам назвали слишком большой: поддержка беженцев в стране ЕС достигла минимума

В Польше продолжается тенденция к ухудшению отношения населения к принятию украинских беженцев. Теперь половина поляков называет слишком большой помощь украинским гражданам, которым страна предоставила приют.

Как сообщает Polsat, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS). Таким образом, подавляющая часть польского населения поддерживает уменьшение поддержки украинских граждан.

Поддержка беженцев поляками упала до минимума

Отмечается, за последние полгода отношение поляков к приему украинских беженцев ухудшилось. В результате поддержка приема беженцев из Украины в Польше упала до самого низкого уровня за все время соответствующих исследований CBOS (с 2014 года), а доля противников выросла до самого высокого уровня – 45%.

Кроме того, каждый второй поляк считает помощь, которую его страна предоставляет беженцам из Украины, слишком большой. Целесообразным этот показатель считают 46% респондентов. Чаще всего о поддержке заявляют:

мужчины – 52% (против 43% среди женщин);

(против 43% среди женщин); люди старшего возраста – 51% (против 21% младших);

(против 21% младших); горожане – 64% (против 36% жителей сельской местности);

(против 36% жителей сельской местности); респонденты с высшим образованием – 63% (против 25% с начальным или неполным средним);

(против 25% с начальным или неполным средним); опрошенные с самым высоким доходом – 69% (против 36% с самым низким);

(против 36% с самым низким); сторонники левого крыла – 61% (против 41% представителей правых течений).

(против 41% представителей правых течений). электорат партии "Вместе" (Razem) и правящей "Гражданской коалиции" – более 70% в обоих случаях.

Поляки преимущественно (58%) считают, что доступ к таким льготам и услугам, как "800 плюс" (ежемесячная выплата 800 злотых на ребенка) или бесплатная медицинская помощь, должны иметь только украинцы, которые работают и платят налоги в Польше. Еще 25% выступают за то, что такие украинцы должны также иметь статус беженца, а 12% вообще против предоставления им таких льгот.

Польша – среди лидеров по количеству принятых украинцев

По данным Евростата, на конец лета 2025 года временную защиту в Европейском Союзе получили 4,37 млн украинских беженцев. Причем Польша оказалась среди лидеров по количеству принятых украинцев: в этой стране нашли приют 995,9 тыс., или почти 23% всех зарегистрированных граждан Украины.

Кроме того, именно на Польшу приходится одна из самых больших нагрузок на экономику и социальную инфраструктуру: 27,3 принятых украинцев на 1000 жителей (при среднем 9,7). В целом граждане Украины составляют более 98,4% всех лиц, получивших временную защиту в ЕС.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше планируют значительно усложнить процесс получения гражданства для иностранцев, увеличив минимальный срок проживания с трех до десяти лет, что должно обеспечить полноценную интеграцию. Президент Кароль Навроцкий подал соответствующий законопроект в Сейм, подчеркивая, что эти изменения направлены на социальную и экономическую стабильность страны.

