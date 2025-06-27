Евросоюз предоставит Украине €30,6 млрд финансовой помощи: что известно об этой помощи

Европейский Союз продолжает финансово помогать Украине. 26 июня стало известно о том, что ЕС вскоре предоставит новый транш в размере 30,6 млрд евро.

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Об этом говорится в пункте 11 резюме заседания Европейского Совета. Отмечается, что 3,5 млрд евро уже выплачено в рамках Механизма поддержки Украины

"ЕС будет продолжать предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе. В 2025 году будет предоставлено 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже выплачено в рамках Механизма поддержки Украины. Еще 7 млрд евро – в рамках инициативы G7 ERA, которая будет погашена за счет непредвиденных доходов от иммобилизованных российских активов", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что часть европейских стран-партнеров дали согласие на финансирование для производства всех типов дронов. Уже есть предварительные договоренности.

Кроме того, на прошлой неделе, президент Владимир Зеленский встретился с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард. Стороны в частности обсудили евроинтеграцию Украины и перспективы использования замороженных российских активов. Кроме того, речь шла о поиске механизмов для продолжения санкций против таких активов.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия предложила перевести почти 200 млрд евро замороженных российских резервов в специальный инвестиционный фонд, который будет вкладывать их в более прибыльные активы. Цель такого замысла – заработать больше средств без конфискации капитала, чтобы обеспечить долгосрочную финансовую поддержку Украины.

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