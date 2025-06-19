ЕС придумал, как больше зарабатывать на замороженных миллиардах РФ: куда планируют потратить прибыль

Европейская комиссия предложила перевести почти 200 млрд евро замороженных российских резервов в специальный инвестиционный фонд, который будет вкладывать их в более прибыльные активы. Цель – заработать больше средств без конфискации капитала, чтобы обеспечить долгосрочную финансовую поддержку Украины.

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Об этом рассказали Politico четыре чиновника, которые знают о подготовке этого плана. Сейчас около 200 миллиардов евро российских резервов заморожены на счетах Euroclear – бельгийского депозитария, который обязан инвестировать их только в безопасные и низкодоходные активы, например, в Центральный банк Бельгии.

Доходность таких вложений минимальна, однако только в 2024 году проценты от этих инвестиций дали 4 миллиарда евро дохода, который частично уже использован для обслуживания кредита G7 Украине. Еврокомиссия теперь хочет перевести эти активы в новый инвестиционный фонд – специально созданную компанию, которая сможет вкладывать средства в более рисковые, но прибыльные инструменты.

По замыслу, прибыль от таких операций позволит получить значительно большие объемы финансирования для Украины, не трогая сам капитал – то есть без конфискации российских денег. Несколько стран ЕС, в частности Германия и Италия, до сих пор выступают против полной конфискации российских резервов, считая это юридически сомнительным и опасным с точки зрения доверия к евро как мировой валюте.

Кроме того, конфискация могла бы создать прецедент, который усложнит сотрудничество с другими странами, хранящими свои резервы в европейских банках. Таким образом новый механизм – тратить только проценты, а не основной капитал является компромиссом, который позволяет и поддержать Украину, и не нарушить международное право.

Новый подход также позволит обойти потенциальное блокирование санкций со стороны Венгрии. Напомним, ЕС должен единогласно продлевать санкционный режим каждые шесть месяцев, и Венгрия не раз угрожала наложить вето – теоретически это могло бы даже открыть путь к возврату активов России.

Формирование специального фонда позволит сохранить контроль над деньгами даже в случае политических манипуляций. Сейчас Брюссель рассматривает создание фонда без необходимости единодушного согласия всех стран-членов, то есть принять решение можно будет простым большинством.

ЕС уже исчерпывает ранее согласованное финансирование для Украины: 18 миллиардов евро кредита G7 должны быть выплачены до конца 2025 года, а централизованный фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро, который должен был действовать до 2027 года, быстро тает.

Все это происходит на фоне все более напряженной бюджетной ситуации в самой Европе. Страны-члены не хотят увеличивать расходы из-за внутренних приоритетов, а обновление бюджета ЕС будет возможно только после 2028 года. В то же время неопределенность относительно возможной победы Дональда Трампа в США, который обещает сократить помощь Украине, заставляет ЕС готовить резервный план финансирования.

Пока неизвестно, в какие именно рискованные инструменты будут инвестировать средства. Но подход понятен, что больше дохода - больше стабильной помощи Украине. Именно поэтому на неформальной встрече в Люксембурге министры финансов стран ЕС будут обсуждать новый механизм – с расчетом принять решение в ближайшие месяцы. Европейские чиновники уже ведут переговоры с Францией, Германией, Италией и Эстонией по юридическим нюансам. Но пока рабочая группа не представила окончательную схему.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, стоимость российских активов, замороженных в Швейцарии в связи с полномасштабной агрессией против Украины, за год выросла на 1,6 млрд швейцарских франков (около 1,81 млрд долларов). Это произошло благодаря иммобилизации активов в рамках расследования о нарушении санкций против России и отмывании денег.

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