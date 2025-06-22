'Уже есть предварительные договоренности': Зеленский пообещал финансирование для производства всех типов дронов. Видео

Часть европейских стран-партнеров дали согласие на финансирование для производства всех типов дронов. Уже есть предварительные договоренности.

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Об этом в своем традиционном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что на этой неделе будет отдельно говорить с партнерами о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков.

"Перехватчики, дроны для передовой, также дроны на оптоволокне и все типы дронов для ударов по российской территории должны быть профинансированы так, чтобы это действительно ощущалось. Это будет – и уже есть предварительные договоренности с частью наших партнеров. С частью европейских стран", – рассказал президент.

Он также рассказал, что провел разговор с главкомом Александром Сырским по БПЛА страны - террориста.

"Все должно быть настроено системно так, чтобы российские дроны - российские разведчики - уничтожались, и уничтожались максимально оперативно", – добавил Зеленский.

О чем еще говорил президент в своем обращении

– В Краматорске еще продолжаются спасательные работы на месте российского удара. Авиабомбы просто по городу, просто по домам. Под завалами были люди. Привлечены были все необходимые силы. По состоянию на это время известно о четырех раненых - среди них ребенок. К сожалению, четыре человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования всем родным и близким;

– Ожидаю также полный отчет о последствиях и обо всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на юге Украины. Сегодня был этот удар. Не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, есть раненые. Нужна полная ответственность;

– Провел длительный разговор с министром внутренних дел Клименко. В частности о защите наших позиций на передовой и о применении наших дронов подразделениями Национальной гвардии Украины;

– Сегодня был министр обороны Норвегии в Украине. Есть решение о 400 миллионах долларов в наше производство - новые инвестиции, на дроны прежде всего. Мы работаем вместе и работаем для того, чтобы создать все условия и производить ПВО в Украине, производить с партнерами, с Норвегией, шаги к этому мы делаем. Открыт уже офис в Украине одной из крупнейших европейских оборонных компаний - крупнейшей норвежской оборонной компании Kongsberg Defence & Aerospace. И максимально мы все ускоряем;

– Были сегодня подробные доклады также разведки - ГУР и Службы внешней разведки. Прежде всего о российских намерениях и нашей от них защите. Ключевое, что пытается сделать Москва, - это борьба против санкций. Они пытаются всеми методами выторговать для себя не просто неприменение новых санкций, но и еще ослабление существующих. Мы понимаем, каким образом и кого они используют в Европе, в других частях мира. Противодействуем. Я благодарю каждого, кто продвигает, несмотря ни на что, санкционную повестку дня. Потому что это повестка дня приближения мира.

– Были доклады по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива - после американских ударов по объектам ядерной программы иранского режима. Режима, который так много помог Путину. Сейчас в украинском небе - очередные волны "шахедов". Мы все прекрасно помним, откуда у России такое оружие. Иранские решения в помощь России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, масштабные человеческие потери. И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием. Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть. Это надо подчеркивать.

– Важно, что есть американская решимость в этом отношении – решимость президента Трампа. Так же надо подчеркивать, что дипломатия должна заработать. Заработать везде. На Ближнем Востоке, в регионе Залива, и у нас здесь, в Европе, в Украине. Если Путин отвергает все мирные предложения, и в том числе американские предложения, то неудивительно, что отвергают их пока и в Тегеране. Но все они должны почувствовать, что такое сила международной солидарности и недопустимости любого распространения террора. Реальная и долговременная безопасность нужна – действительно надежная безопасность.

Кроме того, 22 июня, стало известно о том, что государство-агрессор Россия готовит новые военные операции на территории Европы. Соответствующие доказательства имеет украинская разведка, эти данные будут переданы государствам-партнерам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина нарастила производство оружия для мобильных групп противовоздушной обороны. В частности, теперь "Шахеды" и другие вражеские БПЛА сбивают не пулеметами.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский сказал, что кремлевский диктатор Владимир Путин 20 июня "устроил бенефис" для всех, в том числе и США, и совершенно откровенно заявил, что хочет захватить всю Украину. Наша страна будет защищаться, а "каждому в мире надо определяться".

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