Зеленский встретился с Кристин Лагард: говорили о кредите и замороженных активах РФ. Видео

В четверг, 19 июня, президент Владимир Зеленский встретился с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард. Стороны в частности обсудили евроинтеграцию Украины и перспективы использования замороженных российских активов. Кроме того, речь шла о поиске механизмов для продолжения санкций против таких активов.

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Об этом Зеленский сообщил в Telegram. Президент поблагодарил главу ЕЦБ за бюджетную поддержку.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на войну, государство не только обеспечивает потребности оборонного сектора, но и выплачивает зарплаты, пенсии и социальную помощь людям. Именно поэтому очень важно, чтобы поддержка таких институтов, как Европейский центробанк, продолжалась и давала украинцам "нормальность жизни, где это возможно".

"Обсудили перспективы использования замороженных российских активов для нужд Украины, макрофинансовую стабильность, работу с партнерами и евроинтеграцию. Поблагодарил за предоставление кредита в рамках инициативы ERA от G7 на сумму 50 млрд долл. в этом году. Делаем нашу координацию с европейскими институтами еще более тесной", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину за рубежом обнаружили замороженные активы Банка России на почти 280 млрд евро. Более двух третей из них находятся в Евросоюзе.

В частности бельгийская компания Euroclear держит около 200 миллиардов евро, принадлежащих российскому Центробанку.

В июле 2024 года лидеры стран G7 и ЕС договорились использовать проценты от замороженных российских активов для выделения Украине 50 миллиардов долларов, которые будут поступать траншами.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия предложила перевести почти 200 млрд евро замороженных российских резервов в специальный инвестиционный фонд, который будет вкладывать их в более прибыльные активы. Цель такого замысла – заработать больше средств без конфискации капитала, чтобы обеспечить долгосрочную финансовую поддержку Украины.

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