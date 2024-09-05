Евросоюз досрочно исчерпал годовую квоту на покупку российского чугуна

Европейские металлургические компании досрочно исчерпали квоту на импорт чугуна происхождением из РФ в объеме 1,14 млн т. При этом импорт в ЕС украинского чугуна сокращается. Об этом свидетельствуют данные Таможни ЕС. Полный запрет на российский чугун, согласно нынешним пакетам санкций, будет установлен только в 2026 году. Но есть подозрение, что европейцы попытаются протянуть для чугуна такие же послабления, как и для слябов.

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Об этом написали GMK Center.

Российский чугун является привлекательным сырьем для некоторых европейских металлургов, поскольку поставщики из РФ предлагают продукцию с большими скидками, чтобы заинтересовать потребителей. Основной объем чугуна русского происхождения устремляется в Италию, Латвию и Польшу.

С началом войны европейские металлурги в разы сократили импорт чугуна из Украины, хотя у наших производителей есть потенциал для покрытия дефицита соответствующего сырья на рынке ЕС. Так, в январе-июне 2024 года закупки упали на 8,5%.

"Евросоюз с самого начала войны в 2022 году начал наращивать импорт чугуна из России. В течение долгого времени санкционные пакеты не включали прямой запрет на импорт российского чугуна, поскольку в ЕС есть заводы, традиционно зависящие от поставок чугуна и стальных полуфабрикатов из России. В случае со слябами ЕС ослабил ограничения и разрешил продолжать импорт из России. Есть риск, что этот кейс будут пытаться использовать для снятия ограничений на импорт чугуна из РФ. Продолжение импорта чугуна из РФ негативно повлияет на позиции украинских производителей, которые могли бы заместить эту продукцию российского производства", – считает аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Напомним, ранее депутаты ПАСЕ призвали Европейский Союз также ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 миллиардов евро.

Напомним: в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн т с более детальным разбиением по периодам. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.