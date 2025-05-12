'Эту 'Дружбу' пора остановить': Порошенко призвал запретить транзит российской нефти через Украину

Украина должна прекратить транспортировку российской нефти через нефтепровод "Дружба", которая обеспечивает России ежедневные поступления в размере 20 миллионов долларов. Эти деньги Москва в конечном итоге использует на продолжение войны в Украине.

Видео дня

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которого цитирует пресс-служба партии.

"Эту "Дружбу" пора остановить. 20 миллионов долларов ежедневно для России – это не просто деньги. Это ракеты по украинским городам, это погибшие украинцы, в том числе дети... И самый большой абсурд – эти деньги Россия получает через Украину", – написал Порошенко.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин отверг предложение 30-дневного перемирия, поэтому очевидно, что "он не хочет мира, он хочет продолжения террора".

Порошенко отметил, что в ЕС также одобряют идею остановки "Дружбы".

"Я обсуждал это с министрами иностранных дел Европейского Союза. Это не только наша позиция – это позиция Франции, Германии, Польши, наших партнеров, друзей, союзников, всех, кто готовит и поддерживает 17-й пакет санкций. Российский режим финансирует войну за счет цивилизованного мира. И за счет Украины. И этому должен быть конец", – констатировал Порошенко.

Он предложил уже на этой неделе во время сессионных заседаний принять специальное постановление о немедленном прекращении транспортировки российской нефти по территории Украины, в том числе через нефтепровод "Дружба".

Также он призывает заблокировать деятельность российского Telegram, "который превратился в главный канал информационной агрессии против Украины и оружие психологического давления на украинцев".

Кроме того, лидер "ЕС" предлагает ввести регуляцию криптовалют в Украине – с контролем за происхождением капитала; а также ввести налогообложение криптовалют для наполнения украинского бюджета.

Также, по мнению Порошенко, необходимо принять обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине оружия, денег и усилении санкций против РФ.

Верховная Рада также должна внести изменения в Бюджетный кодекс с целью направления всех дополнительных расходов на Вооруженные силы Украины.

"У нас, как и у всего свободного мира, нет другого выбора, кроме как максимально вооружить Украину и максимально ослабить Россию. Всеми возможными средствами – оружием и санкциями. Потому что война требует денег", – подчеркнул Порошенко.