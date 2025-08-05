'Это записано в коалиционном соглашении': в правительстве Германии заверили, что работают над вопросом обеспечения украинских беженцев

В Германии, которая приняла больше всего украинских беженцев, работают над тем, как одновременно финансово обеспечить их пребывание в стране и сэкономить деньги в бюджете. В ФРГ собираются реформировать систему выплат украинцам.

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Об этом заявил министр финансов, вице-канцлер ФРГ социал-демократ Ларс Клингбайль в эфире телеканала Welt. В предыдущем правительстве его партия была правящей и принимала решение, за счет каких средств содержать украинских беженцев, прибывших в Германию с начала полномасштабного вторжения РФ.

В Германии украинцы со статусом защиты получают социальную помощь Bürgergeld, которую в стране имеют только граждане ФРГ. Выплаты по этой программе выше, чем те, что получают беженцы из других стран.

"Мы обсуждали, и это также записано в коалиционном соглашении, что тех, кто сейчас приезжает в Германию из Украины, мы больше не будем включать в систему социального обеспечения Bürgergeld, а организуем это по-другому. Сейчас мы работаем над этим в правительстве. Это также приведет к экономии", – объяснил вице-канцлер ФРГ.

Клингбайль подтвердил, что в бюджете страны есть огромный дефицит – 34 млрд евро и отметил необходимость экономить. Но, по его словам, экономия не должна достигаться "за счет людей, бежавших от войны, прибывших в Германию, которые нашли здесь новый дом".

"И мы хотим заботиться о них. Вот почему было правильно сделать это путем социального обеспечения граждан", – сказал министр финансов.

Однако в будущем этот вопрос будет решаться по-другому, отметил Клингбайль. Много ли денег на самом деле удастся сэкономить, покажет время.

Кроме реформы системы выплат украинцам, министр финансов ФРГ надеется достичь экономии путем улучшения ситуации с трудоустройством. По его словам, соответствующие органы будут следить за тем, кто вообще отказывается работать, кто работает нелегально и поэтому не платит налоги.

"Самое главное, это то, чтобы мы большее количество людей обеспечили работой, чтобы больше людей было доступно на рынке труда", – подытожил вице-канцлер.

Стоит отметить, что в прошлом году Германия направила на систему Bürgergeld рекордные 47 млрд евро. Из них 6 млрд – на выплаты украинским беженцам. Благодаря мерам, которые планирует осуществить правительство, ожидается сэкономить 1,2 млрд евро в год.

Власти Германии рассматривают возможность перевести тех украинцев, которые приехали в страну после 1 апреля 2025 года, из системы Bürgergeld на выплаты, которые получают остальные искатели убежища.

Для сравнения, сейчас взрослые украинцы получают помощь в рамках программы Bürgergeld 563 евро, а другие беженцы – 460 евро, причем на специальные карты, которые могут быть использованы только на приобретение определенных необходимых товаров.

Кроме того, украинцы сразу получают возможность трудоустроиться, но при этом пока работают только 33% граждан Украины, прибывших в Германию после начала полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Германии планируют отменить выплаты украинским мужчинам. Этого требуют политики, они считают, что если украинские мужчины не служат в ВСУ, то они должны работать в Германии, а не жить за счет социальной помощи.

А премьер-министр Баварии, лидер партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер заявил, что вообще хочет отменить все выплаты беженцам из Украины. По его словам, нигде в мире не обращаются с доходами украинцев так, как в Германии, из-за чего "так мало" их трудоустроено.

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