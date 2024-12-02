Зеленский подписал указ о новых санкциях против России: что он предусматривает

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против российских компаний и граждан, работающих на военную машину государства-агрессора. В частности, ограничения касаются поставщиков и разработчиков БПЛА.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам в понедельник, 2 декабря. Своей подписью он ввел в действие соответствующее решение СНБО. Всего в списке – 57 физических лиц и почти столько же юридических лиц.

"Это разработчики, производители и поставщики беспилотников для оккупанта, лица, которые помогают завозить в Россию критические компоненты, а также обучают операторов дронов", – рассказал президент.

Он отметил, что Украина работает с партнерами, чтобы санкции против агрессора были синхронизированы.

В указе №796/2024, опубликованном на сайте Офиса президента, содержится список физических и юридических лиц, на которые наложены санкции. В частности, в нем 57 граждан РФ и 52 компании (страна регистрации – преимущественно Россия, а также одна фирма из Казахстана).

В частности, санкции введены против акционерного общества "Стратим", которое производит беспилотники для российской оккупационной армии, ООО "Технопорт", автономной некоммерческой организации "Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "МореАгроБиоТех", ООО "Уралдронзавод", ООО "Симбирское конструкторское бюро Пиранья" , ООО "Опытноконструкторское бюро", ООО ОКБ "Ховер", ООО "Фонд ЭРА" и другие.

12 ноября стало известно, что Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций на 10 лет против 15 физических лиц и 102 предприятий, связанных с агрессивной политикой России. Санкции включают замораживание активов, запрещение финансовых операций и ограничения на экспорт и импорт.

Как сообщал OBOZ.UA, санкции, введенные против России из-за ее агрессии в отношении Украины, в ближайшем будущем не будут отменены. Это признал даже крупный российский бизнес.

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