Новые санкции против России: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на 10 лет против 15 физических лиц и 102 предприятий, связанных с агрессивной политикой России. Санкции включают замораживание активов, запрещение финансовых операций и ограничения на экспорт и импорт.

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Об этом стало известно из соответствующих указов, опубликованных на Официальном интернет-портале Главы государства. Первый указ №761 касается применения персональных санкций в отношении 15 человек, среди которых:

Михаил Розвожаев , так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя. Он является уроженцем русской Федерации и активно сотрудничает с русскими оккупационными органами власти;

, так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя. Он является уроженцем русской Федерации и активно сотрудничает с русскими оккупационными органами власти; Владимир Немцев, коллаборант, также привлеченный к управлению временно оккупированными территориями Украины.

Эти личности известны своим участием во внедрении российской оккупационной политики на украинских землях. Применяемые санкции включают:

заморозка активов на территории Украины;

на территории Украины; запрет на въезд в Украину;

в Украину; блокирование финансовых операций через банки.

Второй указ №762 предусматривает санкции против 63 предприятий, занимающихся деятельностью, связанной с авиацией, нефтяной и газовой промышленностью, а также другими стратегическими отраслями экономики России. Среди них:

российские авиакомпании, активно обслуживающие военные перевозки и работающие на оккупированных территориях;

российские нефтяные и газовые компании, обеспечивающие финансирование агрессивных действий Кремля;

аэропорты и транспортные предприятия, вовлеченные в логистику и перевозку российских военных подразделений.

Санкции против этих компаний включают:

блокирование активов и счетов на территории Украины;

и счетов на территории Украины; запрет на заключение любых контрактов с украинскими юридическими и физическими лицами;

с украинскими юридическими и физическими лицами; ограничение на экспорт и импорт услуг и товаров из Украины.

Контроль за исполнением санкционных мер Президент Украины поручил Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это решение направлено на обеспечение надлежащего надзора и мониторинга выполнения ограничительных мер, а также предотвращения попыток обхода санкций через третьи страны или фиктивные компании.

Применение санкций является частью стратегии Украины по усилению экономического давления на Россию в ответ на ее агрессивную политику и продление оккупации украинских территорий. По словам экспертов, новый пакет санкций преследует цель:

ограничить финансовые возможности российских компаний и физических лиц, поддерживающих военную агрессию;

ослабить российскую экономику , в частности, в таких стратегических отраслях, как авиация и энергетика;

, в частности, в таких стратегических отраслях, как авиация и энергетика; усилить международное давление на Россию, вовлекая в санкционную политику другие страны-партнеры Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, суд в Германии приговорил 56-летнего жителя Баден-Вюртемберг к семи годам лишения свободы за нарушение санкций в отношении России, введенных из-за агрессии в отношении Украины. Он снабжал РФ станками для производства снайперских винтовок и другого оружия.

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