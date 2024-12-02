Это признали уже даже сами россияне: $300 млрд Кремля за границей могут отдать Украине

Санкции, введенные против России из-за ее агрессии в отношении Украины, в обозримом будущем не отменят. Это признал уже даже крупный российский бизнес.

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В частности, об этом Reuters заявил директор банка ВТБ Андрей Костин. Его финучреждение занимает второе место в РФ по величине активов и первое – по размеру уставного капитала.

"Я не очень верю в то, что санкции скоро снимут. Я не вижу возможности для этого. Хороший пример – поправка Джексона-Вэника. Она была принята в отношении СССР и отменена только в 2012 году", – сказал Костин.

Поправка Джексона-Вэника к Закону о торговле США была принята в 1974 году. Она ограничивала торговлю и позволяла облагать дополнительными тарифами и сборами товары из стран, препятствующих эмиграции и нарушающий другие права человека.

Также Костин допустил, что России могут не вернуть ее валютные резервы, замороженные в странах запада на Западе после начала полномасштабного вторжения в Украину. Речь идет о 300 млрд долларов. Доходами от этих активов страны группы G7 уже договорились покрыть предоставленный Украине кредит в размере 50 млрд долларов.

"На Западе говорят: давайте заплатим за восстановление Украины из резервов. И составят такой счет, что даже резервов не хватит", – спрогнозировал Костин.

Как "Большая семерка" пытается использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Слова Костина подтверждаются позицией Европейского Союза, озвученной спикером президента Европейского совета Шарля Мишеля. В октябре он предупредил, что замороженные российские активы будут находиться под санкциями ЕС, пока идет война и не будут компенсирован весь причиненный Украине ущерб.

В общей сложности в ЕС было заморожено 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных средств РФ. В июне 2024 года лидеры G7 договорились предоставить Украине кредиты на сумму $50 млрд под гарантии этих активов.

Согласно плану, выделение средств должны были разделить в соответствии с экономическими показателями стран "Большой семерки": ЕС и США покрыли бы по $20 млрд, а остальные средства выделили бы Канада, Япония и Великобритания. Однако условием выделения средств США было официальное продление ареста российских активов в ЕС.

Также OBOZ.UA сообщал, что доступ к замороженным российским активам может получить ельгийский депозитарий Euroclear, где хранится значительная часть денег. Это позволит ЕС избежать ответных мер со стороны РФ, принятых в ответ на санкционные ограничения.

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