Завод подсанкционного олигарха Фирташа вернул Украине 43 млн грн: что известно

В государственный бюджет Украины вернули 43 млн гривен, которые химическое предприятие подсанкционного бизнесмена пыталось скрыть от государства. Речь, вероятно, идет о Дмитрии Фирташе и заводе Черкасский "Азот".

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП) и Бюро экономической безопасности (БЭБ). Имя фигуранта и названии компании официально не разглашаются, однако детали дела косвенно указывают на предприятие Фирташа.

"Схему уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен организовал топ-менеджмент черкасского предприятия – одного из крупнейших в Украине производителей минеральных удобрений (в этом регионе как раз находится завод удобрений "Азот", являющийся одним из крупнейших игроков своей сферы. – Ред.). Бенефициарным владельцем компании является известным подсанкционный украинский бизнесмен ("Азот" входит в холдинг Ostchem Фирташа. – Ред.)", – заявили в ОГП.

Детали

Утверждается, что досудебное расследование установило: предприятие не задекларировало и не уплатило в государственный бюджет налог на прибыль .

. Следователи задокументировали "факты проведения компанией неправомерных манипуляций с ценами " – при импорте и экспорте продукции, в частности: – при экспорте в швейцарскую компанию стоимость товара искусственно занижалась; – природный газ через кипрскую компанию покупали, наоборот, по завышенным ценам.

" – при импорте и экспорте продукции, в частности: Нанесенный государству ущерб был рассчитан по результатам налоговой проверки и судебно-экономической экспертизы в размере более 43 млн грн – сумма возвращена в госбюджет .

– сумма . В суд направлен обвинительный акт в отношении главного бухгалтера предприятия.

"Действия должностного лица квалифицированы как умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебный подлог, совершенный по предварительной группе лиц (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", – отмечают прокуроры.

Фирташ в Украине – под санкциями

Совет национальной обороны (СНБО) в июне 2024 года продлил санкции в отношении Дмитрия Фирташа на 10 лет. Это решение подписал президент Украины Владимир Зеленский. Ограничения изначально ввели из-за поставок сырья в Россию, объясняли в СНБО.

"Что касается Фирташа – это его участие в титановом бизнесе. Это поставка сырья, которое затем идет – и это прослежено нашими разведчиками – на предприятия РФ. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", – говорил экс-секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также санкции были наложены и на предприятия, непосредственно аффилированные в военно-промышленный комплекс России, который использует титан. Еще в конце весны 2022 года Печерский суд Киева передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем (облгазов). Потребителей в итоге начала обслуживать газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

Этот процесс стартовал после того, как правоохранители заявили о схеме, в причастности к которой обвиняются руководители отдельных облгазов РГК. Согласно позиции стороны обвинения, общая сумма ущерба от схемы предварительно оценивается в 18 млрд грн. Убытки были понесены в 2016-2022 гг.

В то же время Group DF опровергала все обвинения, выдвинутые против топ-менеджеров и самого Фирташа. "Группа заявляет о безосновательности и несостоятельности выдвинутых обвинений, обнародованных в материалах СБУ. Адвокаты группы и акционера будут отстаивать интересы бизнесов, персонала и акционера в украинских и международных судах и докажут свою правоту", – заявляли OBOZ.UA в Group DF.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Австрии в вопросе поиска скрытых активов беглых чиновников и олигархов. По словам Зеленского, такие лица могут использовать страны Европы в качестве "тайника" для хранения краденого.

В Австрии может находиться и Дмитрий Фирташ. Последний раз он был замечен в Вене в феврале 2025 года.

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